Καλά τα νέα για τους μαθητές της Θήβας, πότε θα επιστρέψουν στα θρανία.

Κλειστά σχολεία και μια εμβόλιμη μέρα αργίας πριν το οριζόντιο «λουκέτο» ανήμερα Πρωτομαγιάς προβλέπεται για αύριο Τετάρτη 29 Απριλίου στην Θήβα λόγω του εορτασμού του πολιούχου του Δήμου. Κάθε χρόνο στις 20 Απριλίου τιμάται η μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Καλοκτένη ένα πρόσωπο λατρευτό για τους δημότες της Θήβας που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην περιοχή. Οι μαθητές του Δήμου αύριο δεν θα πάνε σχολείο και θα επιστρέψουν κανονικά στα θρανία την Πέμπτη 30 Απριλίου όπου μετά το σχόλασμα θα έχουν στη διάθεσή τους ένα τριήμερο άνευ μαθημάτων λόγω της της Πρωτομαγιάς που φέτος «πέφτει» Παρασκευή δημιουργώντας ένα τριήμερο διάλειμμα για την μαθητική κοινότητα. Σύμφωνα με το τελετουργικό ο εορτασμός του Πολιούχου Θηβών Αγίου Ιωάννη του Καλοκτένη θα τελεστεί στον ομώνυμο Ιερό Ναό της Κεντρικής Πλατείας με πλήθος πιστών όλων των ηλικών να δίνει το παρών στην μεγάλη γιορτή της Θήβας.

Άγιος Ιωάννης ο Καλοκτένης: Ο πολιούχος της Θήβας

Ο Άγιος Ιωάννης ο Καλοκτένης τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 29 Απριλίου και υπήρξε σημαντική εκκλησιαστική και κοινωνική μορφή του 12ου αιώνα. Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από ευγενείς γονείς, τον Κωνσταντίνο Καλοκτένη και τη Μαρία, και από μικρή ηλικία αφιερώθηκε στην εκπαίδευση και την πνευματική ζωή. Παρά την αρχική του πορεία προς τα στρατιωτικά, η κλίση του τον οδήγησε τελικά στην Εκκλησία, όπου έλαβε υψηλή μόρφωση και εξελίχθηκε σε ιερωμένο. Σε μια εποχή έντονων ιστορικών αναταράξεων για τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, με εισβολές Νορμανδών και κοινωνική αστάθεια, ο Ιωάννης εξελέγη Μητροπολίτης Θηβών και «Έξαρχος πάσης Βοιωτίας». Αναλαμβάνοντας μια περιοχή κατεστραμμένη από πολέμους και λεηλασίες, εργάστηκε με στόχο την ανασυγκρότηση της πόλης και τη στήριξη των κατοίκων της. Διακρίθηκε για το πλούσιο κοινωνικό και φιλανθρωπικό του έργο. Ίδρυσε νοσοκομεία, πτωχοκομεία, γηροκομεία και σχολεία, ενώ συνέβαλε στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας με έργα υποδομής όπως υδραγωγεία, γέφυρες και την εκτροπή του ποταμού Ισμηνού. Παράλληλα, ενίσχυσε την παιδεία και τη χριστιανική πίστη, προσφέροντας βοήθεια σε φτωχούς και κατατρεγμένους, γεγονός που του χάρισε τον χαρακτηρισμό «Νέος Ελεήμων». Η δράση του συνέβαλε καθοριστικά στην αναγέννηση των Θηβών, που επί των ημερών του γνώρισαν ακμή σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Καλοκτένης παρέμεινε μέχρι σήμερα σύμβολο προσφοράς, κοινωνικής μέριμνας και εκκλησιαστικής δράσης, ενώ η μνήμη του διατηρείται ζωντανή ως ενός από τους σημαντικότερους ιεράρχες της Βυζαντινής εποχής.