Ερώτηση του ΚΚΕ προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το ανησυχητικό περιστατικό με την πολύωρη ανίχνευση οσμής αερίου σε ένα μεγάλο τμήμα των Νότιων και Ανατολικών Προαστίων της Αττικής αλλά και στο κέντρο της Αθήνας.

Ερώτηση προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου υπέβαλε το ΚΚΕ για το περιστατικό με την πολύωρη ανίχνευση οσμής αερίου σε ένα μεγάλο τμήμα των Νότιων και Ανατολικών Προαστίων της Αττικής, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας.

Το ΚΚΕ ζητά πλήρη ενημέρωση για τα αίτια του φαινομένου, καταγγέλλει την έλλειψη επίσημης πληροφόρησης προς τους πολίτες και εκφράζει ανησυχία για τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από τη λειτουργία ενεργειακών υποδομών σε πυκνοκατοικημένες περιοχές του λεκανοπεδίου.

Αναλυτικά η ερώτηση του ΚΚΕ

Θέμα: Για το ανησυχητικό περιστατικό με την πολύωρη ανίχνευση οσμής αερίου σε ένα μεγάλο τμήμα των Νότιων και Ανατολικών Προαστίων της Αττικής, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας.

Συμπληρώνονται δύο βδομάδες από το άκρως ανησυχητικό περιστατικό με την πολύωρη ανίχνευση οσμής αερίου σε ένα μεγάλο τμήμα των Νότιων και Ανατολικών Προαστίων της Αττικής, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας.

Την 19 Μαΐου εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι των περιοχών αυτών βρέθηκαν για πολλές ώρες εκτεθειμένοι σε οσμή αερίου, με μόνη οδηγία το «κλείστε τα παράθυρά σας», ενώ εργασιακοί χώροι εκκενώνονταν κατά το δοκούν. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο μεγάλο εργοτάξιο του Ελληνικού χρειάστηκε η παρέμβαση του σωματείου εργαζομένων. Σε άλλες περιπτώσεις δόθηκε η κατεύθυνση οι διευθυντές σχολείων να «κρίνουν» αν θα απαιτηθεί εκκένωση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Από την αρχή ως Κόμμα καταγγείλαμε ότι το περιστατικό γίνεται ακόμα πιο σοβαρό αν ισχύουν οι καταγγελίες, ότι ήδη από τον Φεβρουάριο, είχαν καταγραφεί αντίστοιχα περιστατικά μικρότερης έκτασης.

Τη δυσφορία των κάτοικων για το περιστατικό της οσμής, διαδέχθηκε η βαθιά ανησυχία από την παντελή απουσία οποιασδήποτε ουσιαστικής ενημέρωσης από την κυβέρνηση της ΝΔ.

Αναδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι ως αποτέλεσμα της διαχρονικά ασκούμενης κυβερνητικής πολιτικής χωρικού σχεδιασμού και χρήσης της γης, με κριτήριο την θωράκιση και την αύξηση της κερδοφορίας των ενεργειακών ομίλων, έχουν μετατρέψει και το λεκανοπέδιο της Αττικής σε μια ανοχύρωτη για τον λαό περιοχή, εκτεθειμένη στον κίνδυνο ενός τεχνολογικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης.

Η κυβέρνηση της πράσινης ενεργειακής μετάβασης της ΕΕ, της πολεμικής προετοιμασίας, του Ελλάδα 2.0, είναι υποχρεωμένη όχι μόνο να δώσει άμεσα τις απαιτούμενες απαντήσεις, αλλά και να πάρει όλα τα μέτρα για να μην επαναληφθούν αντίστοιχα ανησυχητικά φαινόμενα που δημιουργούν κινδύνους για τη ζωή του λαού της Αττικής.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός:

Ποια είναι τα τελικά συμπεράσματα και ποιες είναι οι έρευνες στις οποίες γίνεται αναφορά στις ανακοινώσεις των Υπουργείων; Από ποιους έγιναν και τι διαπίστωσαν;

Ποια είναι η πηγή που προκάλεσε το περιστατικό και ποια μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση απέναντι στους υπαίτιους, ώστε να μην επαναληφθούν παρόμοια περιστατικά;

Πως εξασφαλίζεται στην πράξη ο έλεγχος του κράτους, για την ασφαλή εγκατάσταση και λειτουργία όλων των δικτύων και των κρίσιμων υποδομών αποθήκευσης, διανομής και μεταφοράς καυσίμων (φυσικό αέριο, LNG, LPG);

Πώς διασφαλίζεται η προστασία του πληθυσμού από τέτοιου είδους και ανάλογα περιστατικά, που εγκυμονούν τον κίνδυνο τεχνολογικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης με ανυπολόγιστες συνέπειες για τον πληθυσμό και το περιβάλλον;

Ποια είναι τα σχέδια αντιμετώπισης που έχουν εκπονηθεί για τέτοιου είδους περιστατικά και πως διασφαλίζεται η αποτελεσματική τους εφαρμογή (έγκαιρη ειδοποίηση, εκκένωση και απομάκρυνση πληθυσμού σε ασφαλείς περιοχές, εξασφάλιση διακοπής εργασιών, ετοιμότητα συστήματος υγείας κ.ά.);

Οι Βουλευτές

Κατσώτης Χρήστος

Διγενή Σεμίνα

Αμπατιέλος Νίκος

Γκιόκας Γιάννης

Δάγκα Βιβή

Κανέλλη Λιάνα

Κτενά Αφροδίτη

Μανωλάκου Διαμάντω

Παφίλης Θανάσης

Τσοκάνης Χρήστος