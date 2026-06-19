Η διαδικασία της εξέτασης των Ειδικών Μαθημάτων στο πλαίσιο των Πανελληνίων 2026 είναι σε εξέλιξη με τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ σήμερα να διαγωνίζονται στα Γερμανικά. Σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους υποχρεωτικά το δελτίο εξεταζομένου και κατά προτίμηση και την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο. Καλούνται να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08.00 π.μ και όπως κάθε φορά να σημειωθεί ότι η διάρκεια της εξέτασης για τα μαθήματα των ξένων γλωσσών όπου ανήκουν και τα Γερμανικά είναι τρεις (3) ώρες.
Πανελλήνιες 2026: Πού και πότε θα δείτε τα σημερινά θέματα στα Γερμανικά
Η ανακοίνωση των θεμάτων στα οποία κλήθηκαν να εξεταστούν οι υποψήφιοι, θα γίνει μετά τις 10:00 από την σελίδα του Υπουργείου Παιδείας πατώντας ΕΔΩ
Πανελλήνιες 2026 Ειδικά Μαθήματα: Πως γίνεται η εξέταση στα Γερμανικά
Α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
Δίνεται στους υποψηφίους αυθεντικό κείμενο έκτασης περίπου 330-370 λέξεων. Στον αριθμό αυτό προσμετρούνται όλες οι λέξεις συμπεριλαμβανομένων των άρθρων, των προθέσεων, των συνδέσμων κ.λπ. Το κείμενο μπορεί να είναι σε ολοκληρωμένη ή ελαφρώς διασκευασμένη ή αποσπασματική μορφή. Το περιεχόμενο του κειμένου είναι γενικού ενδιαφέροντος. Προτιμούνται θέματα σχετικά με την εκπαίδευση, τον επαγγελματικό προσανατολισμό, το περιβάλλον, τις ανθρώπινες σχέσεις, την οικογένεια, τα ταξίδια, τις διακοπές, τα προϊόντα νέας τεχνολογίας, την υγεία, τις διατροφικές συνήθειες και την ψυχαγωγία ή άλλα θέματα που κρίνονται πρόσφορα από την Κεντρική Επιτροπή Ειδικών Μαθημάτων (ΚΕΕΜ).
Δίνονται 8-10 ερωτήσεις επί του κειμένου.
α) Οι τρεις – τέσσερις (3-4) πρώτες απαιτούν μια «σύντομη απάντηση». Με τις ερωτήσεις αυτές ελέγχεται η ικανότητα του υποψηφίου να κατανοεί το γενικό νόημα του κειμένου, καθώς και το πεδίο αναφοράς του ή το συγκειμενικό του πλαίσιο (δηλαδή ποιος γράφει σε ποιον και για ποιο σκοπό, πού δημοσιεύεται το κείμενο, κ.λπ.). Κατά τη βαθμολόγηση των σύντομων αυτών απαντήσεων δεν λαμβάνονται υπόψη τα ορθογραφικά και γραμματικά λάθη εφόσον αυτά δεν εμποδίζουν την επικοινωνία, δηλαδή την κατανόηση της απάντησης από το βαθμολογητή.
β) Οι υπόλοιπες ερωτήσεις είναι του τύπου «πολλαπλή επιλογή», δηλαδή ερωτήσεις που απαιτούν από τον υποψήφιο να επιλέξει την ορθή μεταξύ τριών (3) απαντήσεων. Με τις ερωτήσεις αυτές ελέγχεται η ικανότητα του υποψηφίου να κατανοεί επιμέρους νοήματα του κειμένου, ρητά ή υπαινικτικά διατυπωμένα.
Η κατανόηση γραπτού λόγου βαθμολογείται με τριάντα (30) μονάδες στην 100βαθμη κλίμακα, οι οποίες κατανέμονται στην κάθε ερώτηση με απόφαση της ΚΕΕΜ.
Β. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ
Δίνονται τρεις (3) δραστηριότητες/ασκήσεις με στόχο τον έλεγχο της ικανότητας του υποψηφίου να χρησιμοποιεί τη γλώσσα με τρόπο ορθό και κατάλληλο για την κάθε περίσταση. Η κάθε δραστηριότητα/άσκηση περιλαμβάνει πέντε (5) ερωτήσεις. Ειδικότερα ελέγχονται:
α) Η επίγνωση σε επίπεδο λέξης. Με τη δραστηριότητα/άσκηση αυτή ελέγχεται αν ο υποψήφιος χρησιμοποιεί τις κατάλληλες λέξεις από άποψη σημασίας, κρίνοντας από τα συμφραζόμενα, με τρόπο ορθό από άποψη γραμματικής. Τύπος εξέτασης: «συμπλήρωση» ή/και «αντιστοίχιση».
β) Η επίγνωση σε επίπεδο πρότασης. Με τη δραστηριότητα/άσκηση αυτή ελέγχεται αν ο υποψήφιος χρησιμοποιεί τη γλώσσα με γραμματική ορθότητα στο επίπεδο της πρότασης. Τύπος εξέτασης: «συμπλήρωση».
γ) Η επίγνωση σε επίπεδο κειμένου. Με τη δραστηριότητα/άσκηση αυτή ελέγχεται αν ο υποψήφιος είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τα στοιχεία εκείνα που εξυπηρετούν τη συνοχή και συνεκτικότητα του λόγου. Τύπος εξέτασης: «αντιστοίχιση» ή/και «τοποθέτηση στη σωστή σειρά».
Οι δραστηριότητες/ασκήσεις με τις οποίες ελέγχεται η γλωσσική επίγνωση δεν έλκονται υποχρεωτικά από το κείμενο της εξέτασης.
Η γλωσσική επίγνωση βαθμολογείται με τριάντα (30) μονάδες στην 100βαθμη κλίμακα, οι οποίες κατανέμονται ισότιμα σε κάθε ερώτηση δηλαδή δύο (2) μονάδες κάθε ερώτηση.
Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
Δίνεται στους υποψήφιους ένα θέμα και τους ζητείται να συντάξουν, στην ξένη γλώσσα, κείμενο έκτασης περίπου 180-200 λέξεων.
Στον αριθμό αυτό προσμετρούνται όλες οι λέξεις συμπεριλαμβανομένων των άρθρων, των προθέσεων, των συνδέσμων, κ.λπ. Το θέμα διατυπώνεται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να προσδιορίζεται με σαφήνεια τόσο η γενική περίσταση επικοινωνίας (δηλαδή με ποια ιδιότητα γράφει ο υποψήφιος, σε ποιον απευθύνεται, ποια σχέση υποτίθεται ότι έχουν μεταξύ τους, κ.λπ.), όσο και η λεκτική/ές πράξη/εις που πρέπει να αναπτύξει ο υποψήφιος (π.χ. να χαιρετήσει, να περιγράψει κάτι, να διηγηθεί κάτι που συνέβη, να διατυπώσει μιαν άποψη ή επιχειρήματα για κάτι, κ.λπ.). Η παραγωγή γραπτού λόγου μπορεί να είναι περιγραφή ή/και διήγηση ή/και έκφραση άποψης ή/και διατύπωση επιχειρηματολογίας.
Το θέμα της παραγωγής γραπτού λόγου δεν πρέπει να έχει συνάφεια με το περιεχόμενο του κειμένου το οποίο δίνεται για την κατανόηση του γραπτού λόγου.
Η παραγωγή γραπτού λόγου βαθμολογείται με σαράντα (40) μονάδες στην 100βαθμη κλίμακα.
Πανελλήνιες 2026: Πότε ολοκληρώνονται οι εξετάσεις στα Ειδικά Μαθήματα
Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων στα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Προσανατολισμού, χιλιάδες υποψήφιοι συνεχίζουν την προσπάθειά τους συμμετέχοντας στις εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων που αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή σε συγκεκριμένες σχολές και τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Η διαδικασία των Ειδικών Μαθημάτων ξεκίνησε στις 16 Ιουνίου με την εξέταση στο μάθημα των Αγγλικών και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 25 Ιουνίου με το μάθημα των Ισπανικών. Μέχρι τότε, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε μια σειρά μαθημάτων που περιλαμβάνουν ξένες γλώσσες, σχέδιο και μουσικές δοκιμασίες, ανάλογα με τις σχολές που έχουν επιλέξει. Οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων αφορούν υποψηφίους που στοχεύουν σε τμήματα όπως οι Αρχιτεκτονικές Σχολές, τα Τμήματα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών, οι Σχολές Μουσικών Σπουδών, καθώς και άλλες ακαδημαϊκές κατευθύνσεις που απαιτούν πρόσθετη εξέταση πέρα από τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
αράλληλα, οι υποψήφιοι για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) συνεχίζουν τις υγειονομικές εξετάσεις και τις πρακτικές δοκιμασίες, οι οποίες ολοκληρώνονται μία ημέρα αργότερα, στις 26 Ιουνίου. Με την ολοκλήρωση των Ειδικών Μαθημάτων, η εξεταστική διαδικασία των Πανελληνίων 2026 εισέρχεται στην τελική της ευθεία, με το ενδιαφέρον των υποψηφίων να στρέφεται πλέον στην ανακοίνωση των βαθμολογιών και στη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου, που θα καθορίσει την πορεία τους στην ανώτατη εκπαίδευση.