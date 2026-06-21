Το περιστατικό καταγγέλθηκε στις αρχές το πρωί από κατοίκους της περιοχής.

Σοβαρό περιστατικό βίας με θύμα μία γυναίκα ερευνά η Αστυνομία στο Αγρίνιο, μετά από καταγγελίες και μαρτυρίες κατοίκων για άγρια επίθεση που φέρεται να σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το agriniopress, η γυναίκα τραυματίστηκε στο κεφάλι έπειτα από επεισόδιο με τον σύντροφό της, ενώ το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια περιοίκων.

Το συμβάν φέρεται να σημειώθηκε λίγο μετά τη 1:00 τα ξημερώματα στην περιοχή της κεντρικής πλατείας, κοντά στην οδό Αναστασιάδη. Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι ξύπνησαν από φωνές και έντονη αναστάτωση, ενώ αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε πως είδε έναν άνδρα να σπρώχνει και να χτυπά μια γυναίκα, η οποία καλούσε σε βοήθεια.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε προηγηθεί έντονος διαπληκτισμός μεταξύ του ζευγαριού. Ο άνδρας φέρεται να έσπρωξε τη γυναίκα προς την είσοδο πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να χτυπήσει με δύναμη το κεφάλι της σε τζαμαρία και να τραυματιστεί.

Οι μαρτυρίες αναφέρουν ακόμη ότι το περιστατικό συνεχίστηκε στον πεζόδρομο της οδού Ηλία Ηλιού, όπου ο δράστης φέρεται να έσυρε τη γυναίκα για αρκετά μέτρα μέχρι την οδό Τσικνιά, προκαλώντας σοκ σε όσους παρακολουθούσαν τη σκηνή.

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Η Ελληνική Αστυνομία διεξάγει έρευνα για να εξακριβώσει τις ακριβείς συνθήκες της υπόθεσης, ενώ παράλληλα συλλέγει μαρτυρίες και αναζητά υλικό από κάμερες ασφαλείας γειτονικών κτιρίων και καταστημάτων που ενδέχεται να έχουν καταγράψει κρίσιμες στιγμές του επεισοδίου.