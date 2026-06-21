Σε όλη την Ευρώπη, οι κυβερνήσεις λαμβάνουν έκτακτα μέτρα προστασίας του πληθυσμού, καθώς η ακραία ζέστη απειλεί όχι μόνο τη δημόσια υγεία αλλά και τις υποδομές, τα δίκτυα ηλεκτροδότησης και την αγροτική παραγωγή.

Αντιμέτωπη με ένα από τα ισχυρότερα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών βρίσκεται η Ευρώπη, με τις μετεωρολογικές υπηρεσίες να προειδοποιούν για θερμοκρασίες που σε αρκετές περιοχές θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι ειδικοί δεν αποκλείουν να καταρριφθούν ιστορικά ρεκόρ για τον μήνα Ιούνιο.

Πρόκειται για το δεύτερο μεγάλο κύμα ζέστης που πλήττει τη Δυτική Ευρώπη μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα, επιβεβαιώνοντας, σύμφωνα με τους επιστήμονες, την αυξανόμενη ένταση και συχνότητα των ακραίων καιρικών φαινομένων που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή.

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Γαλλία: Κλείνουν σχολεία, απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοόλ

Η Γαλλία βρίσκεται στο επίκεντρο του καύσωνα, με τις θερμοκρασίες να προσεγγίζουν ή και να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές της χώρας.

Τριάντα πέντε διαμερίσματα έχουν τεθεί σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού», το υψηλότερο επίπεδο προειδοποίησης, ενώ εκατοντάδες σχολεία αναμένεται να παραμείνουν κλειστά από τη Δευτέρα για την προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ο πρόεδρος της χώρας, Εμανουέλ Μακρόν, απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν αλληλεγγύη και να φροντίσουν ιδιαίτερα ηλικιωμένους, παιδιά και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Σε μια πρωτοφανή κίνηση, οι τοπικές αρχές απαγόρευσαν την κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους στις περιοχές που βρίσκονται σε «κόκκινο συναγερμό», καθώς θεωρείται ότι η αφυδάτωση και η έκθεση στον ήλιο αυξάνουν σημαντικά τους κινδύνους για την υγεία.

Παράλληλα, πολλές πόλεις ακύρωσαν υπαίθριες συναυλίες και εκδηλώσεις της δημοφιλούς Γιορτής της Μουσικής. Αν και σε πόλεις όπως το Παρίσι, η Λιόν και το Στρασβούργο οι περισσότερες εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν κανονικά, η προγραμματισμένη μεγάλη συναυλία κάτω από την πυραμίδα του Λούβρου ματαιώθηκε για λόγους ασφαλείας.

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Ιταλία: Ο «Cerberus» φέρνει 40άρια και «υπερτροπικές νύχτες»

Εξαιρετικά δύσκολη είναι η κατάσταση και στην Ιταλία, όπου ο αφρικανικός αντικυκλώνας «Cerberus» σαρώνει τη χώρα, προκαλώντας θερμοκρασίες έως και 10 βαθμούς υψηλότερες από τα φυσιολογικά επίπεδα της εποχής.

Το υπουργείο Υγείας έχει θέσει οκτώ μεγάλες πόλεις σε κόκκινο συναγερμό, άλλες οκτώ σε πορτοκαλί και έντεκα σε κίτρινη επιφυλακή, γεγονός που σημαίνει ότι σχεδόν ολόκληρη η χώρα βρίσκεται υπό καθεστώς προειδοποίησης.

Οι θερμοκρασίες αναμένεται να αγγίξουν τους 40 βαθμούς στην πεδιάδα του Πάδου, στην Τοσκάνη και στη Σαρδηνία, ενώ η υψηλή υγρασία αυξάνει αισθητά το αίσθημα δυσφορίας.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι στην Παβία, κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Πάπα, ο δείκτης θερμότητας άγγιξε τους 48 έως 49 βαθμούς Κελσίου.

Οι ειδικοί προειδοποιούν επίσης για τις λεγόμενες «υπερτροπικές νύχτες», κατά τις οποίες η θερμοκρασία δεν θα πέφτει κάτω από τους 25 βαθμούς, στερώντας από τον οργανισμό τη δυνατότητα να ανακάμψει από την ημερήσια θερμική καταπόνηση.

Την ίδια στιγμή, σε ένα ακόμη παράδειγμα των ακραίων καιρικών αντιθέσεων, τμήματα των Απεννίνων βρίσκονται σε επιφυλακή για ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις.

{https://x.com/Reuters/status/2068406025120878600}

Βρετανία: Προειδοποιήσεις για «τροπικές νύχτες» και σοβαρές επιπτώσεις

Η Βρετανία, η οποία τα τελευταία χρόνια καταγράφει ολοένα συχνότερα ακραία θερμικά επεισόδια, βρίσκεται επίσης σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής.

Η Met Office εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση για μεγάλο μέρος της Αγγλίας και της Ουαλίας, κάνοντας λόγο για «ακραία ζέστη» τις επόμενες ημέρες.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το φαινόμενο των «τροπικών νυχτών», όπου οι θερμοκρασίες παραμένουν πάνω από τους 20 βαθμούς ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου εξέδωσε ειδική προειδοποίηση έως την Παρασκευή, τονίζοντας ότι οι υψηλές θερμοκρασίες και η έντονη υγρασία μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα σε ηλικιωμένους, παιδιά και άτομα με χρόνια νοσήματα.

Ο αναπληρωτής επικεφαλής μετεωρολόγος της Met Office, Τομ Κράμπτρι, προειδοποίησε ότι ο συνδυασμός θερμότητας και υγρασίας ενδέχεται να επιβαρύνει σημαντικά τα νοσοκομεία, τα δίκτυα ηλεκτροδότησης και ύδρευσης, αλλά και τις μεταφορικές υποδομές.

{https://x.com/anadoluagency/status/2068629210122289625}

Ισπανία: Ακυρώσεις εκδηλώσεων και θερμοκρασίες έως 45 βαθμούς

Στην Ισπανία, οι αρχές προχώρησαν σε έκτακτα μέτρα, καθώς ο πρώτος μεγάλος καύσωνας του καλοκαιριού πλήττει τη χώρα πριν ακόμη από την επίσημη έναρξη της θερινής περιόδου.

Η αναμετάδοση ποδοσφαιρικού αγώνα της εθνικής Ισπανίας σε γιγαντοοθόνη στο κέντρο της Μαδρίτης ακυρώθηκε λόγω των ακραίων θερμοκρασιών που αναμένονται στην πρωτεύουσα.

Δεκατρείς περιφέρειες βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό, ενώ η Χώρα των Βάσκων έχει τεθεί σε κόκκινο επίπεδο προειδοποίησης.

Στην Ανδαλουσία οι θερμοκρασίες ενδέχεται να αγγίξουν ακόμη και τους 45 βαθμούς Κελσίου, με τους κατοίκους και τους τουρίστες να αναζητούν καταφύγιο σε κλιματιζόμενους χώρους.

{https://x.com/metoffice/status/2068343424709726357}

Πορτογαλία: «Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να προσαρμοστούμε»

Στην Πορτογαλία, όπου ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 42 βαθμούς, τρεις περιοχές έχουν τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη στις νότιες επαρχίες της χώρας, όπου τα τελευταία χρόνια οι θερμοκρασίες ξεπερνούν συχνά τους 45 βαθμούς.

«Η κατάσταση είναι χειρότερη από ό,τι παλιά. Δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά να προσαρμοστούμε», δήλωσε χαρακτηριστικά η 75χρονη Εντίτ Σαλβατέρα από την περιοχή Μόρα, αποτυπώνοντας την πραγματικότητα που βιώνουν οι κάτοικοι.

Τα Βαλκάνια σε κατάσταση επιφυλακής

Η Ελβετία αντιμετωπίζει επίσης ένα ισχυρό και παρατεταμένο κύμα ζέστης, με θερμοκρασίες μεταξύ 34 και 37 βαθμών και τη Βασιλεία να βρίσκεται ήδη σε καθεστώς κόκκινου συναγερμού.

Στα Βαλκάνια, η Κροατία, η Σερβία, η Βόρεια Μακεδονία και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη προετοιμάζονται για θερμοκρασίες που θα φτάσουν ή και θα ξεπεράσουν τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Οι αρχές πολιτικής προστασίας έχουν ήδη εκδώσει οδηγίες προς τους πολίτες, προειδοποιώντας για αυξημένο κίνδυνο θερμικής εξάντλησης και πυρκαγιών.

Η κλιματική αλλαγή πίσω από τα κύματα καύσωνα

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η Ευρώπη είναι η ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα παγκοσμίως και ότι τα κύματα καύσωνα εμφανίζονται πλέον νωρίτερα μέσα στο έτος, διαρκούν περισσότερο και συνοδεύονται από υψηλότερες θερμοκρασίες.

Η ταυτόχρονη εμφάνιση ακραίας ζέστης, υψηλής υγρασίας, τροπικών νυχτών και έντονων καταιγίδων θεωρείται από τους ειδικούς ένα ακόμη σαφές σημάδι των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, με τις κυβερνήσεις να καλούνται να προσαρμόσουν άμεσα τις υποδομές και τα συστήματα πολιτικής προστασίας στα νέα δεδομένα.