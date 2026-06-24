Η δεύτερη φάση των πληρωμών θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, με τη διαθεσιμότητα των ποσών στα ΑΤΜ να ξεκινά από το απόγευμα της Παρασκευής 26 Ιουνίου.

Σήμερα Τετάρτη 24 Ιουνίου μετά τις 5 μ.μ. αναμένεται να ολοκληρωθεί η πρώτη πληρωμή από τον ΕΦΚΑ για τις συντάξεις Ιουλίου. Όπως συμβαίνει πάντα με τις συντάξεις, παρόλο που η επίσημη ημερομηνία πληρωμής είναι αύριο Πέμπτη 25/6, η πληρωμή θα ξεκινήσει από σήμερα το απόγευμα και θα ολοκληρωθεί την προσεχή Παρασκευή.

Η πρώτη φάση των πληρωμών αφορά τους μη μισθωτούς συνταξιούχους των ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, καθώς και όλους τους νέους συνταξιούχους (μισθωτούς και μη μισθωτούς) που συνταξιοδοτήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά.

Η δεύτερη φάση θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, με τη διαθεσιμότητα των ποσών στα ΑΤΜ να ξεκινά από το απόγευμα της Παρασκευής 26 Ιουνίου.

Κατά τη φάση αυτή θα εξοφληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, καθώς και των τραπεζών, του ΟΤΕ και της ΔΕΗ.

Την ίδια ημέρα θα πιστωθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου, καθώς και οι προσωρινές συντάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος.