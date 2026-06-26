Ολοκληρώνεται την Δευτέρα η πληρωμή των συντάξεων Ιουλίου: Τι ώρα θα εμφανιστούν σήμερα τα χρήματα στα ATM.

Σε δύο δόσεις θα πληρωθούν, ως συνήθως, οι συντάξεις Ιουλίου.

Η πρώτη φάση ολοκληρώθηκε χθες Πέμπτη 25 Ιουνίου, ενώ τα χρήματα είχαν εμφανιστεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων από το απόγευμα της Τετάρτης.

Αυτή η δόση αφορούσε τους μη μισθωτούς συνταξιούχους των ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, καθώς και όλους τους νέους συνταξιούχους (μισθωτούς και μη μισθωτούς) που συνταξιοδοτήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά.

Η δεύτερη φάση θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, με τη διαθεσιμότητα των ποσών στα ΑΤΜ να ξεκινά από το απόγευμα της Παρασκευής 26 Ιουνίου - και συγκεκριμένα μετά τις 16:00-17:00 το απόγευμα.

Κατά τη φάση αυτή θα εξοφληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, καθώς και των τραπεζών, του ΟΤΕ και της ΔΕΗ. Σήμερα θα πιστωθούν εξάλλου οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου, καθώς και οι προσωρινές συντάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος.