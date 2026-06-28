Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 65χρονος προσέγγισε τον ανήλικο σε χώρο όπου το παιδί συνήθιζε να παίζει με συνομηλίκους του.

Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει στην κοινωνία της Φθιώτιδας και ειδικότερα στην περιοχή της Λοκρίδας, η αποκάλυψη υπόθεσης γενετήσιων πράξεων σε βάρος ενός 12χρονου ανήλικου αγοριού.

Σύμφωνα με το Lamiareport, για την υπόθεση συνελήφθη ένας 65χρονος ημεδαπός, κατόπιν σχετικού εντάλματος που εκδόθηκε από τον Ανακριτή Λαμίας.

Εκμεταλλευόμενος την πρότερη γνωριμία τους και κερδίζοντας την εμπιστοσύνη του, ο κατηγορούμενος έπεισε το παιδί να επιβιβαστεί στο αυτοκίνητό του, με την υπόσχεση ότι θα το επέστρεφε με ασφάλεια στο σπίτι του.

Ωστόσο, ο άνδρας κλείδωσε τις πόρτες του οχήματος και μετέφερε τον 12χρονο σε ερημική και απομονωμένη τοποθεσία της περιοχής. Εκεί, σύμφωνα με τη δικογραφία, προχώρησε σε ασελγείς και γενετήσιες πράξεις εις βάρος του ανηλίκου.

Οι ανακριτικές και δικαστικές αρχές της Λαμίας φαίνεται πως έχουν συλλέξει επιβαρυντικά στοιχεία για τη δράση του 65χρονου.

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Από τις καταθέσεις και την έρευνα προκύπτει ότι ο κατηγορούμενος περιφερόταν συστηματικά το προηγούμενο διάστημα γύρω από τους χώρους όπου σύχναζε το θύμα. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον του Ανακριτή Λαμίας για την έναρξη της κύριας ανάκρισης.

Κατά την παρουσίασή του στο δικαστικό μέγαρο ζήτησε και έλαβε τη νόμιμη προθεσμία, προκειμένου να προετοιμάσει την υπερασπιστική του γραμμή και να απολογηθεί επίσημα τη Δευτέρα 29 Ιουνίου.