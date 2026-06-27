Οι δύο ανήλικοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν, αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες που αφορούν την πρόκληση τροχαίου, την εγκατάλειψη θύματος και την οδήγηση χωρίς τη σχετική άδεια ικανότητας.

Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό με εμπλοκή ανηλίκων σε τροχαίο ατύχημα και άμεση εγκατάλειψη θύματος έρχεται στο φως της δημοσιότητας, αυτή τη φορά από την πόλη του Ηρακλείου Κρήτης. Δύο 16χρονοι οδηγήθηκαν στη σύλληψη, αφού πρώτα παρέσυραν και τραυμάτισαν μια 36χρονη γυναίκα, εγκαταλείποντάς την αβοήθητη στο οδόστρωμα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, στην περιοχή των Δειλινών στο Ηράκλειο. Η 36χρονη γυναίκα κινούνταν πεζή όταν, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, παρασύρθηκε από δίκυκλη μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν οι δύο ανήλικοι.

Αντί οι νεαροί να σταματήσουν για να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες ή να καλέσουν το ΕΚΑΒ, ανέπτυξαν ταχύτητα και εξαφανίστηκαν από το σημείο, αφήνοντας τη γυναίκα τραυματισμένη στον δρόμο. Η κινητοποίηση των περαστικών ήταν άμεση, με αποτέλεσμα η 36χρονη να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), όπου ευτυχώς νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου, σε συνεργασία με το Τμήμα Τροχαίας, ξεκίνησαν άμεσα έρευνες για τον εντοπισμό του δικύκλου. Αξιοποιώντας μαρτυρίες αλλά και υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, κατάφεραν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να ταυτοποιήσουν τα στοιχεία των δύο 16χρονων επιβαινόντων.

Η υπόθεση, ωστόσο, δεν σταματά στους δύο νεαρούς. Η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε παράλληλα στη σύλληψη των γονέων των δύο ανηλίκων (συνολικά τεσσάρων ατόμων), στους οποίους σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

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Όλοι οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ηρακλείου, ενώ η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Ηρακλείου προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως τα αίτια του ατυχήματος.