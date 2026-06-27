Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κίνδυνος για το πλήρωμα ή θαλάσσια ρύπανση, ενώ οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του περιστατικού.

Ακυβέρνητο λόγω μηχανικής βλάβης παραμένει το δεξαμενόπλοιο «YM JUPITER», με σημαία Μάλτας, στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Ψαθούρας κοντά στην Αλόννησο, σύμφωνα με το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Το δεξαμενόπλοιο, στο οποίο επιβαίνουν 17 άτομα πλήρωμα, Τούρκοι υπήκοοι, αντιμετώπισε μηχανική βλάβη με αποτέλεσμα να εκπέμψει σήμα επείγουσας κατάστασης και να τεθεί σε επιφυλακή ο μηχανισμός έρευνας και διάσωσης. Μεταφέρει περίπου 5.000 μετρικούς τόνους προϊόντων πετρελαίου ενώ δίπλα βρίσκεται το ελληνικό ναυαγοσωστικό πλοίο «Αιγαίον Πέλαγος».

Το ΕΚΣΕΔ απηύθυνε έκκληση προς τα παραπλέοντα πλοία της περιοχής να διατηρούν αυξημένη επαγρύπνηση και να βρίσκονται σε ετοιμότητα για την παροχή συνδρομής, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.