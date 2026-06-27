Ένα από τα πιο εμβληματικά, τεχνολογικά προηγμένα και συγχρόνως αμφιλεγόμενα κεφάλαια της σύγχρονης ελληνικής ακτοπλοΐας έκλεισε οριστικά.

Το θρυλικό ταχύπλοο «Αίολος Κεντέρης», που για χρόνια αποτέλεσε το «υπερόπλο» της Ναυτιλιακής Εταιρείας Λέσβου (NEL Lines) και το καμάρι του Βορείου Αιγαίου, πέρασε στην ιστορία, καθώς οδηγήθηκε στα διαλυτήρια της Αλιάγα στην Τουρκία για την τελική του αποσυναρμολόγηση.

Τα βίντεο και οι εικόνες από την τελευταία διαδρομή του πλοίου προκαλούν ρίγη συγκίνησης σε ναυτικούς και ταξιδιώτες. Το γιγαντιαίο σκάφος, στερημένο πια από την τρομερή ισχύ των μηχανών που το έκαναν διάσημο, καταγράφηκε καρέ-καρέ τη στιγμή που προσάραζε στην ακτή των τουρκικών διαλυτηρίων, δίπλα σε δεκάδες άλλα παροπλισμένα σκαριά, σφραγίζοντας με τον πιο άδοξο τρόπο το τέλος μιας ολόκληρης εποχής.

{https://www.tiktok.com/@chalkiadakis.emmanouil/video/7656028297519828247}

Μέσα στο λεηλατημένο «κουφάρι»

Οι αποκαλύψεις από το εσωτερικό του άλλοτε υπερσύγχρονου επιβατηγού-οχηματαγωγού είναι αποκαρδιωτικές.

Η γέφυρα των 40 κόμβων

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Εκεί όπου οι πλοίαρχοι της NEL έσκιζαν τα κύματα του Αιγαίου με πρωτοφανείς ταχύτητες, πλέον κυριαρχεί το απόλυτο χάος. Η γέφυρα είναι καλυμμένη από σκόνη, οι κονσόλες έχουν ξηλωθεί βίαια, τα ηλεκτρονικά συστήματα κρέμονται από γυμνά καλώδια και τμήματα της οροφής έχουν καταρρεύσει, αφήνοντας εκτεθειμένες τις σωληνώσεις.

Τα σαλόνια των συντριμμιών

Στους χώρους της οικονομικής και της διακεκριμένης θέσης, τα χαρακτηριστικά μπλε και κόκκινα καθίσματα βρίσκονται σπασμένα και ανακατεμένα με μπάζα. Σε πολλά από αυτά, ωστόσο, διακρίνονται ακόμη τα λευκά προστατευτικά προσκέφαλα με το ιστορικό κυκλικό λογότυπο της NEL Lines. Στο πάτωμα βρίσκονται διάσπαρτα σωσίβια και προσωπικά αντικείμενα, σαν ο χρόνος να πάγωσε απότομα.

Το «Flocafe» του χάους

Το διάσημο καφέ του κεντρικού καταστρώματος, που κάποτε έσφυζε από ζωή και αποτελούσε το παραδοσιακό σημείο συνάντησης των επιβατών, είναι πλέον αγνώριστο. Αν και η φωτεινή επιγραφή παραμένει ανέπαφη στη θέση της, από κάτω της υπάρχουν μόνο αναποδογυρισμένα τραπέζια, σπασμένα πλακάκια και σωροί από σκουπίδια.

Η άνοδος και η πτώση ενός ακτοπλοϊκού θρύλου

Ναυπηγημένο στις αρχές της δεκαετίας του 2000 στη Γαλλία με κόστος εκατομμυρίων ευρώ, το πλοίο πήρε το όνομά του προς τιμήν του Μυτιληνιού Χρυσού Ολυμπιονίκη, Κώστα Κεντέρη. Σχεδιάστηκε με σκοπό να εκμηδενίσει τις αποστάσεις, συνδέοντας τη Λέσβο, τη Χίο, τη Λήμνο και τη Σαμοθράκη με τον Πειραιά και τη Ραφήνα σε χρόνους ρεκόρ, αναπτύσσοντας ταχύτητες που άγγιζαν τους 40 κόμβους.

Ωστόσο, η μοίρα του αποδείχθηκε προδιαγεγραμμένη. Το δυσβάσταχτο λειτουργικό κόστος –καθώς το πλοίο κατανάλωνε εξαιρετικά ακριβό καύσιμο αεροπορικού τύπου– σε συνδυασμό με τα συχνά και δυσεπίλυτα μηχανικά προβλήματα, αποδείχθηκαν μοιραία. Η μετέπειτα οικονομική κρίση και η κατάρρευση της NEL Lines καταδίκασαν το εντυπωσιακό σκάφος σε έναν πολυετή, μαρτυρικό παροπλισμό, ο οποίος κατέληξε στην τωρινή του πώληση για «σκραπ» (παλιοσίδερα).

Για τους νησιώτες, και ιδιαίτερα για τους κατοίκους της Λέσβου, η NEL δεν ήταν απλώς μια εταιρεία, αλλά ο ζωτικός τους συνδετικός κρίκος με την ηπειρωτική Ελλάδα. Το οριστικό τέλος του «Αίολος Κεντέρης» στην τουρκική αμμουδιά αποτελεί ένα οδυνηρό κλείσιμο ενός μεγάλου κεφαλαίου της ελληνικής θαλασσινής ιστορίας.