Το σενάριο της σταδιακής συσπείρωσης της Ν.Δ. μέχρι το ’27- Το σενάριο των πρόωρων υπό προϋποθέσεις.

Να μπουν στο μυαλό του πρωθυπουργού προσπαθούν συνεργάτες και υπουργοί του Κ. Μητσοτάκη. Και να καταλάβουν πού το πάει με τις εκλογές. Έχει αποφασίσει να τις κάνει τον Σεπτέμβριο ή την Άνοιξη του ’27; Ο προεκλογικός πυρετός που επικρατεί στο κόμμα και η καλοκαιρινή κάθοδος Μητσοτάκη τρεις και λίγο στον λαό παραπέμπουν αναμφίβολα σε πλήρη εκλογική ετοιμότητα.

Με τον ίδιο να θολώνει διαρκώς το εκλογικό τοπίο παρουσιάζοντας στο υπουργικό Συμβούλιο πλήρες εξαμηνιαίο πρόγραμμα κυβερνητικού έργου. Δείχνοντας διαρκώς προς το ’27.

Το θολό εκλογικό τοπίο προκαλεί αγωνία

Τώρα θα μου πείτε οι πρόωρες εκλογές δεν προαναγγέλλονται. Παρ’ όλα αυτά το σενάριο του Σεπτεμβρίου δεν είναι κρυφό. Για να μην πούμε ότι για πολλούς μοιάζει προεξοφλημένο.

Κι όμως. Αυτή η επιμονή του Κ. Μητσοτάκη να εκτίθεται δημόσια επιμένοντας για εκλογές το ’27 με την πολιτική ατμόσφαιρα να μυρίζει από παντού εκλογές, κάνει ένα περίεργο κοντράστ.

Και κάνει το τοπίο να μοιάζει πιο ομιχλώδες. Και πιο αγωνιώδες. Κυρίως για τους υπουργούς και τους υποψήφιους βουλευτές της Ν.Δ. – και όχι μόνον- που αναρωτιούνται αν καλούνται να τρέξουν ένα σπριντ ή έναν κλασσικό προεκλογικό μαραθώνιο σε ρυθμούς σπριντ.

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Σπριντ ή μαραθώνιος σε ρυθμoύς σπριντ;

Στην πρώτη περίπτωση – όπως λένε- χάνουν το καλοκαίρι τους αλλά ηρεμούν από φθινόπωρο.

Στην δεύτερη περίπτωση χάνουν το καλοκαίρι και έχουν μπροστά τους άλλους επτά εξαντλητικούς προεκλογικούς μήνες. Με τον κίνδυνο να πετάξουν την φανέλα προτού τερματίσουν.

«Είτε έτσι είτε αλλιώς το σχέδιο μοιάζει σατανικό. Διότι ποιος προβεβλημένος υπουργός που κάνει πρωταθλητισμό στην Περιφέρεια του για να βγει πρώτος θα χαλαρώσει αν οι εκλογές πάνε Μάρτιο; Και ποιος υποψήφιος βουλευτής θα ρισκάρει να μην εκλεγεί; Έτσι ο Μητσοτάκης τους έχει βάλει όλους στην πρίζα να μαζεύουν ψήφους για τον ίδιο από τώρα μέχρι την μέρα που θα αποφασίσει να κάνει εκλογές. Και μάλιστα αδιαμαρτύρητα» λέει κορυφαίος κυβερνητικός παράγοντας αντιλαμβανόμενος την πρωθυπουργική παγίδα πίσω από την δημιουργική ασάφεια των εκλογών.

Έτοιμο το κυβερνητικό ..έδαφος για πρόωρες τον Σεπτέμβριο

Και είναι γεγονός ότι μπορεί να βρει κανείς εξίσου πειστικά επιχειρήματα για να στηρίξει και τα δύο σενάρια.

Το σενάριο του Σεπτεμβρίου είναι απολύτως αληθοφανές. Ο Κ. Μητσοτάκης έχει φροντίσει να μην αφήσει σοβαρές εκκρεμότητες μετά τον Αύγουστο. Τέτοιες που να τον εμποδίζουν να προκηρύξει πρόωρες εκλογές αν το αποφασίσει τελευταία στιγμή.

Έχει εκλέξει νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου , έχει ολοκληρώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, έχει αρχίσει να πληρώνει τους δυσαρεστημένους αγρότες , δίνει παροχές και μπορεί να λέει ότι έχει διασφαλίσει για το καλοκαίρι συγκράτηση τιμών με option από Φθινόπωρο να τις ρίξει. Δεν ρισκάρει να πατήσει κάποια ..μπανανόφλουδα το επόμενο επτάμηνο ή να έρθει αντιμέτωπος με κάποιο άλλο μεγάλο σκάνδαλο. Όλα αυτά με την προϋπόθεση ότι το καλοκαίρι θα κυλήσει ομαλά – χωρίς καταστροφικές φωτιές ή θερμό επεισόδιο ή κάποια διεθνή κρίση- και τα δημοσκοπικά νούμερα θα τον δείχνουν κοντά στο 30%.

Το «αγκάθι» των υποκλοπών

Το πιο σοβαρό «αγκάθι» για το εκλογικό σενάριο του Σεπτεμβρίου – λένε κάποιοι κυβερνητικοί παράγοντες- είναι η εκκρεμότητα του Εφετείου τον Δεκέμβριο για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Στην λογική ότι ο Κ. Μητσοτάκης θα θελήσει πρώτα να τελειώσει με τις υποκλοπές και μετά να κάνει εκλογές. Διότι πρόκειται για μία υπόθεση που τον αφορά προσωπικά αφού όλοι οι πολιτικοί του αντίπαλοι τον περιμένουν στην ..γωνία. Με άλλους κυβερνητικούς να υποστηρίζουν ότι αν η Ν.Δ. σημειώσει 3η εκλογική νίκη το θέμα θα σβήσει από μόνο του. Αφού ότι και να αποκαλυφθεί ο πρωθυπουργός θα μπορεί να επικαλείται τις τρεις ή τέσσερις εκλογικές αναμετρήσεις που μεσολάβησαν από το σκάνδαλο και τον έβγαλαν νικητή.

Το σενάριο των πρόωρων εκλογών το υποστηρίζουν άπαντες στο Μαξίμου- εκτός λίγων εξαιρέσεων- ενώ το προεξοφλούν και οι εσωκομματικοί αντίπαλοι του Κ. Μητσοτάκη. Στην λογική ότι δεν θα αντέξει η κυβέρνηση να βγάλει άλλους έξι μήνες.

Το σενάριο του ΄27 με στόχο σταδιακά η Ν.Δ να ξεπεράσει το 30%

Το σενάριο των εκλογών το ’27 συγκεντρώνει επίσης πειστικά επιχειρήματα.

Κυρίως στο μυαλό του πρωθυπουργού. Με αρκετούς συνεργάτες του να υποψιάζονται ότι «γκαζώνει» από τώρα έτσι ώστε να αρχίζει να αυξάνει η συσπείρωση του κόμματος από το καλοκαίρι. Με στόχο τον Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ να έχει καταφέρει να προσεγγίσει το 30%. Και με το πλουσιοπάροχο καλάθι των παροχών που θα εξαγγείλει να ανεβάσει περαιτέρω τα ποσοστά του. Με απώτερο σκοπό να μπει στην τελική ευθεία των εκλογών με ένα δημοσκοπικό ποσοστό που θα αγγίζει το 32%.

Το ρίσκο του αναπάντεχου

Έτσι ώστε η αυτοδυναμία να μην μοιάζει πλέον ανέφικτη. Αλλά εφικτή. Συμπαρασύροντας και τους αναποφάσιστους που είθισται την τελευταία στιγμή να ακολουθούν όποιον έχει τον αέρα της νίκης.

Το συγκεκριμένο σενάριο εμπεριέχει φυσικά και μεγάλο ρίσκο. Αφού στην πολιτική -όπως και στη ζωή – όσα φέρνει η ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος.

Το Μαξίμου «χρήζει» αντίπαλο τον Τσίπρα

Γεγονός είναι ότι η κυβέρνηση έχει «χρίσει» αντίπαλο. Τον Αλέξη Τσίπρα. Διότι από την εμφάνιση του ΕΛΑΣ και μετά είναι η πρώτη φορά που κινείται η δημοσκοπική βελόνα της Ν.Δ. προς τα πάνω. Με την τελευταία δημοσκόπηση της Alco για τον Flash να δείχνει τη Ν.Δ. στο 24% . Με σταθερά δεύτερο και βελτιωμένο δημοσκοπικά τον Αλέξη Τσίπρα. Που συγκεντρώνει 14,7%. Δηλαδή , σχεδόν δύο μονάδες πάνω από την προηγούμενη έρευνα της Alco για τον Flash και 0,5% πάνω από την πρόσφατη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρίας για τον Alpha. Mε τρίτη αξιοπρόσεκτη παρατήρηση την διαρκή πτώση της Καρυστιανού. Το κόμμα της οποίας σε έναν μήνα έχει πέσει σταδιακά από το 9,5% στο 8,1% και τώρα βρίσκεται στο 7,8%.