Για κάποιους, οι πρώτες γκρίζες τρίχες είναι ένα σημάδι που θέλουν να καλύψουν. Για άλλους, αποτελούν μια φυσική αλλαγή της εμφάνισης που δεν υπάρχει λόγος να κρυφτεί.

Η επιλογή να αφήσει κάποιος τα μαλλιά του να γκριζάρουν φυσικά μπορεί να έχει διαφορετικές αφετηρίες, όμως η ψυχολογία έχει εξετάσει και την πιθανή σύνδεσή της με τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας και την εξωτερική εικόνα.

Τα γκρίζα μαλλιά αποτελούν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σημάδια της φυσιολογικής γήρανσης, καθώς με την πάροδο του χρόνου τα κύτταρα που είναι υπεύθυνα για την παραγωγή της χρωστικής των μαλλιών σταδιακά μειώνουν τη δραστηριότητά τους, όπως αναφέρει το heraldo. Ωστόσο, η εμφάνισή τους δεν σημαίνει απαραίτητα ότι κάποιος βρίσκεται σε προχωρημένη ηλικία. Η γενετική προδιάθεση, μεταξύ άλλων παραγόντων, μπορεί να επηρεάσει σημαντικά το πότε θα κάνουν την εμφάνισή τους.

Όταν η εμφάνιση δεν καθορίζει την αυτοεκτίμηση

Σε μια κοινωνία όπου η νεανική εμφάνιση και η αισθητική συχνά προβάλλονται ως βασικά στοιχεία αυτοπεποίθησης, η απόφαση να μην καλύψει κάποιος τα γκρίζα μαλλιά του μπορεί να αντανακλά διαφορετική σχέση με την εξωτερική εικόνα.

Η ψυχολογική προσέγγιση που παρουσιάζεται στο σχετικό υλικό συνδέει αυτή την επιλογή με μια αυτοεκτίμηση που βασίζεται περισσότερο σε εσωτερικά χαρακτηριστικά και λιγότερο στην εξωτερική επιβεβαίωση. Με άλλα λόγια, ένα άτομο μπορεί να ενδιαφέρεται για την εμφάνισή του, χωρίς όμως να θεωρεί ότι η αξία ή η προσωπική του ταυτότητα εξαρτάται από το αν δείχνει νεότερο.

Έτσι, η αποδοχή των γκρίζων μαλλιών μπορεί να αποτελεί για ορισμένους έναν τρόπο να δηλώσουν ότι αισθάνονται άνετα με τη φυσική αλλαγή του σώματός τους και δεν θεωρούν απαραίτητο να προσαρμόζονται σε κάθε κοινωνικό πρότυπο ομορφιάς.

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Μια επιλογή που συνδέεται με την αυθεντικότητα

Η Αμερικανίδα ψυχολόγος Vivian Diller, συγγραφέας του βιβλίου Face It: What Women Really Feel as Their Looks Change, έχει ασχοληθεί με τον τρόπο με τον οποίο οι γυναίκες βιώνουν τις αλλαγές στην εμφάνισή τους καθώς μεγαλώνουν.

Στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης, η φυσική διατήρηση των γκρίζων μαλλιών μπορεί να συνδέεται με μεγαλύτερη ανοχή απέναντι στην κοινωνική κριτική και με μια πιο αυθεντική στάση απέναντι στην εικόνα του εαυτού. Πρόκειται, δηλαδή, για ανθρώπους που μπορεί να δίνουν μεγαλύτερη σημασία στο πώς αισθάνονται οι ίδιοι παρά στο πώς θεωρούν ότι πρέπει να τους βλέπουν οι άλλοι.

Η επιλογή αυτή μπορεί επίσης να εκφράζει μια συμφιλίωση με το πέρασμα του χρόνου. Αντί να αντιμετωπίζονται οι γκρίζες τρίχες ως κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να κρυφτεί, μπορούν να θεωρηθούν ένα φυσιολογικό μέρος της αλλαγής του σώματος.

Δεν σημαίνει ότι όποιος βάφει τα μαλλιά του αναζητά την αποδοχή

Είναι σημαντικό, ωστόσο, να μην μετατρέπεται αυτή η ψυχολογική παρατήρηση σε απόλυτο κανόνα.

Το γεγονός ότι κάποιος επιλέγει να βάφει τα μαλλιά του δεν σημαίνει ότι έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση ή ότι ενδιαφέρεται υπερβολικά για τη γνώμη των άλλων. Η επιλογή της βαφής μπορεί απλώς να αποτελεί προσωπική αισθητική προτίμηση και έναν τρόπο με τον οποίο κάποιος αισθάνεται πιο όμορφος, περιποιημένος ή άνετος με την εικόνα του.

Για αρκετούς ανθρώπους, η βαφή δεν αποτελεί προσπάθεια να «κρύψουν» την ηλικία τους, αλλά μέρος της προσωπικής τους εμφάνισης, όπως ακριβώς ένα συγκεκριμένο χτένισμα ή το χρώμα των ρούχων τους.

Τελικά, τι σημαίνουν τα γκρίζα μαλλιά;

Η επιλογή να αφήσει κάποιος τα μαλλιά του να γκριζάρουν φυσικά μπορεί να συνδέεται με αυτοπεποίθηση, αυθεντικότητα και μικρότερη εξάρτηση από την εξωτερική επιβεβαίωση. Δεν αποτελεί, όμως, από μόνη της ασφαλή ένδειξη για την προσωπικότητα ή την ψυχολογική κατάσταση ενός ανθρώπου.

Το ίδιο ισχύει και για την αντίθετη επιλογή. Η βαφή μπορεί να αποτελεί εξίσου μια συνειδητή και απόλυτα προσωπική απόφαση.

Σε τελική ανάλυση, το σημαντικότερο δεν είναι αν κάποιος επιλέγει να καλύψει ή να αποδεχθεί τα γκρίζα μαλλιά του, αλλά αν η επιλογή αυτή τον κάνει να αισθάνεται καλά με τον εαυτό του. Η αποδοχή της εμφάνισης δεν έχει μία μόνο μορφή και η σχέση κάθε ανθρώπου με την ηλικία και την εικόνα του είναι μοναδική.