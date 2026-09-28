Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, και κάθε Κυριακή στις 21:00

Ο REX, ο πιο αγαπημένος αστυνομικός σκύλος της τηλεόρασης επιστρέφει εκεί όπου γεννήθηκε ο μύθος του. Μετά από περισσότερες από τρεις δεκαετίες επιτυχίας και παρουσία σε πάνω από 120 χώρες, ο RΕΧ γυρίζει στη Βιέννη με μία ολοκαίνουργια σεζόν γεμάτη μυστήριο, δράση και συναίσθημα, και ο ALPHA την παρουσιάζει σε αποκλειστική πρώτη προβολή και μεταγλωττισμένη στα ελληνικά.

Στις νέες του περιπέτειες ο θρυλικός σκύλος-ντετέκτιβ ενώνει τις δυνάμεις του με τον επιθεωρητή Max Steiner (Maximilian Brückner), έναν έμπειρο ερευνητή με έντονο αίσθημα δικαιοσύνης. Στην ελληνική μεταγλώττιση, τη φωνή του Max δανείζει ο αγαπημένος μας ηθοποιός Ηλίας Μελέτης, γνωστός στο κοινό από την ερμηνεία του στη σειρά «Το Σόι Σου», γεγονός που κάνει την επιστροφή του Rex στην ελληνική τηλεόραση ακόμη πιο οικεία.

Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, και κάθε Κυριακή στις 21:00 στον Alpha

Μαζί, ο Max και ο Rex αναλαμβάνουν να εξιχνιάσουν υποθέσεις και εγκλήματα, πίσω από τις οποία κρύβονται μυστικά, ίντριγκες και απρόβλεπτες ανατροπές, με φόντο τη μοναδική ατμόσφαιρα της αυστριακής πρωτεύουσας. Στο πλευρό του Max βρίσκονται ο συνάδελφός του Felix Burger (Ferdinand Seebacher), ο ιατροδικαστής Tom Wippler (Alfred Dorfer) και η προϊσταμένη τους Evelyn Leitner (Doris Golpashin) που ερμηνεύει φωνητικά η Νάντια Κατσούρα από τη σειρά του ALPHA «Μπαμπά Σ’ Αγαπώ».

Παράλληλα, η προσωπική ζωή του Max ανατρέπεται με την επιστροφή της κόρης του Anna (Sophie Borchardt) και την παρουσία της πρώην συζύγου του Sarah (Marie Burchard), προσθέτοντας μια βαθιά ανθρώπινη διάσταση στη σειρά.

Με εξαιρετική όσφρηση, ευφυΐα και αλάνθαστο ένστικτο, ο Rex εντοπίζει σε κάθε επεισόδιο τα στοιχεία που οδηγούν στη λύση της υπόθεσης, μένοντας πάντα πιστός φρουρός και προστάτης του παρτενέρ του. Η νέα σεζόν αποτελείται από 6 επεισόδια κινηματογραφικής διάρκειας 90 λεπτών το καθένα, που συνδυάζουν μυστήριο, δράση, χιούμορ και συναίσθημα, όλα όσα έκαναν δηλαδή τη σειρά αγαπημένη σε εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο.

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{https://www.youtube.com/watch?v=hjNnItRvk1E}

Λίγα λόγια για τον μύθο του Rex

• Ένας από τους πιο εμβληματικούς τηλεοπτικούς σκύλους όλων των εποχών, με παρουσία που ξεπερνά τις τρεις δεκαετίες στην ευρωπαϊκή τηλεόραση.

• Η σειρά έχει ταξιδέψει σε πάνω από 120 χώρες, αποκτώντας παγκόσμιο κοινό και πολλαπλές διεθνείς εκδοχές.

• Η Βιέννη δεν είναι απλώς το σκηνικό της σειράς είναι ο τόπος όπου γεννήθηκε ο μύθος του Rex.

• Κάθε επεισόδιο έχει κινηματογραφική διάρκεια 90', επιτρέποντας μεγαλύτερη ανάπτυξη χαρακτήρων και υποθέσεων.