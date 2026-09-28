Ο 65χρονος διεκομίσθη στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ ενός 75χρονου, υπηκόου Αλβανίας και ενός 65χρονου ημεδαπού σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (28/09) στη Γλυφάδα.

Το περιστατικό συνέβη σε οικοδομή επί της οδού Γεννηματά, περίπου στις 14:30. Οι δύο άνδρες, οι οποίοι εργάζονταν μαζί, ήρθαν σε έντονη αντιπαράθεση για οικονομικές διαφορές. Τότε, ο 75χρονος επιτέθηκε στον 65χρονο με κοπίδι, τραυματίζοντάς τον στην κοιλιά, τον λαιμό και την κοιλιακή χώρα.

Ο 65χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνο, ενώ ο δράστης συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που έσπευσαν στο σημείο.