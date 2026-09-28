Αιτία η διαφοροποίηση της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Βαθαίνει το ρήγμα ανάμεσα στο ζευγάρι των κατηγορουμένων γιατρών με τον Ηλία Θεοδωρόπουλο να διαχωρίζει ευθέως τη θέση του από τη σύζυγό του, Ιωάννα Γάκα σε μία προσπάθεια να μη μοιραστεί ο ίδιος μαζί της τις ευθύνες, για όσα έγιναν κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Αν και σύμφωνα με πληροφορίες, τα πρώτα «σύννεφα» στη σχέση του ζευγαριού, είχαν διαφανεί, αμέσως μετά τη σύλληψη των δύο κατηγορουμένων, εν τούτοις δεν άργησε να έρθει, μέσα στη φυλακή, η ολική ρήξη, μπροστά στον όγκο των στοιχείων, που φτάνουν καθημερινά στον ανακριτικό γραφείο, επιβαρύνοντας τη θέση τους.

Υπό το φόβο μάλιστα των αποτελεσμάτων από την τοξικολογική εξέταση, από την οποία θα διαπιστωθεί, εάν είχε χορηγηθεί μέθη στον Γιώργο Μαζωνάκη, τα δεδομένα άλλαξαν ραγδαία, ενεργοποιώντας τα υπερασπιστικά αντανακλαστικά του κατηγορούμενου Ηλία Θεοδωρόπουλου.

Λίγες μόλις ώρες μετά τις πληροφορίες πως η Ιωάννα Γάκα είχε αποφασίσει να διορίσει και τον δικηγόρο Νίκο Αλεξανδρή για να την υπερασπιστεί, οι συνήγοροι που μέχρι στιγμής εκπροσωπούσαν την ίδια αλλά και τον σύζυγό της, Νίκος Αγαπηνός και ο γιος του, Τέλλος Αγαπηνός εξέδωσαν ανακοίνωση, τονίζοντας πως στο εξής θα εκπροσωπούν μόνο τον Ηλία Θεοδωρόπουλο.

Στην ανακοίνωσή τους αναφέρουν επί λέξει: «Οι συνήγοροι υπεράσπισης του ιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου για λόγους αμιγώς νομικούς γνωστοποιούν ότι περιορίζουν την εκπροσώπηση τους στο πρόσωπο του ανωτέρω εντολέα τους, παραιτούμενοι από την υπεράσπιση της έτερης κατηγορουμένης συζύγου του. Ο περιορισμός αυτός είναι δικονομικά αναγκαίος εκ της πραγματολογικής διαφοροποίησης της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων. Εφόσον κριθεί σκόπιμο θα αναπτυχθούν οι λόγοι αναλυτικώς».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Με την κίνηση αυτή, επισφραγίζεται η διαφορετική υπερασπιστική τακτική, που πρόκειται να ακολουθήσουν οι δύο κατηγορούμενοι, ευελπιστώντας στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα κατά την ποινική τους αντιμετώπιση από τη Δικαιοσύνη.

Μεγαλώνει η υπερασπιστική απόσταση μεταξύ των γιατρών

Όπως ανέφερε νωρίτερα τo Dnews.gr οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί φαίνεται πως κρατούν μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ τους από εκείνη που είχε διαφανεί αρχικά, καθώς έρχονται στο φως ολοένα και περισσότερα στοιχεία.

Ο 58χρονος Ηλίας Θεοδωρόπουλος, ήταν αποφασισμένος να αναλάβει την ευθύνη μόνο για τη λειτουργία των μηχανημάτων που υπήρχαν μέσα στο ιατρείο. Αντίθετα, έδειχνε νωρίτερα πως σε καμία περίπτωση δεν ήταν διατεθειμένος να μοιραστεί με τη σύζυγό του, Ιωάννα Γάκα, τις ευθύνες για την προχειρότητα και τα εγκληματικά λάθη που έγιναν κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.

Από την πλευρά της Ιωάννας Γάκα, πληροφορίες από το περιβάλλον της 56χρονης ανειδίκευτης γιατρού ανέφεραν πως θα αρνηθεί κατηγορηματικά ότι χορήγησε μέθη ή οποιαδήποτε άλλη ουσία στον τραγουδιστή, κάτι που ισχυρίστηκε μια από τις νοσηλεύτριες στην κατάθεσή της την περασμένη εβδομάδα.

Αλλάζουν οι καταθέσεις

Παίρνοντας πίσω όσα είχε πει προανακριτικά στους αστυνομικούς, η 61χρονη νοσηλεύτρια παραδέχθηκε στον ανακριτή πως, όταν πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, η ίδια ήταν στο ιατρείο καθώς δεν είχε φύγει μέχρι εκείνη τη στιγμή.

«Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι»

Παρότι αρχικά η 61χρονη νοσηλεύτρια η οποία δούλευε part time στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, είχε υποστηρίξει πως αποχώρησε γιατί σχόλασε στις 16:15 και ενημερώθηκε για τον θάνατο του τραγουδιστή από το διαδίκτυο, καταθέτοντας σήμερα στον 32ο τακτικό ανακριτή, ενθυμούμενη προφανώς…καλύτερα, ανέφερε πως ήταν και εκείνη εκεί. Υποστήριξε δε πως επικράτησε πανικός εκείνη την ώρα με την Ιωάννα Γάκα να φωνάζει τις νοσηλεύτριες να πάνε όλες στο ιατρείο όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlqw28jxsv6h?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ωστόσο, ισχυρίστηκε ότι στη συνέχεια, δεν μίλησε ποτέ με την γιατρό για την οποία τόνισε ότι δεν δεχόταν κριτική ενώ για τον 58χρονο υποστήριξε πως απευθύνθηκε σε όλες τις εργαζόμενες, λέγοντας: «Eίμαστε όλοι συνυπεύθυνοι».

Εν αναμονή ωστόσο και των αποτελεσμάτων από τις τοξικολογικές εξετάσεις, ο ανακριτής θα συνεχίσει την εξέταση μαρτύρων, αναζητώντας την αλήθεια πίσω από τις αντιφάσεις και τις αντικρουόμενες καταθέσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως οι εργαζόμενες στο ιατρείο της Καρνεάδου εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη καθώς, όπως τονίζουν, μετά την προφυλάκιση των δύο κατηγορουμένων γιατρών, οι συμβάσεις τους είναι πλέον στον «αέρα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlqwbl537jzd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Καλούνται νέοι μάρτυρες

Ο 32ος τακτικός ανακριτής συνεχίζει πάντως την έρευνα, καλώντας και νέους μάρτυρες, προκειμένου να διαπιστώσει τι ακριβώς συνέβη τις κρίσιμες ώρες στο ιατρείο και οδήγησε στον θάνατο τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Σημαντικά στοιχεία εκτιμάται ότι θα εισφέρουν, ωστόσο, τα αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου όλων των προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση. Το σχετικό βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου που θα ανάψει το πράσινο φως για την αξιοποίηση των στοιχείων αυτών αναμένεται πιθανότατα έως το τέλος της εβδομάδας.