«Η κατηγορούμενη είχε κάνει μέθη στον Γιώργο Μαζωνάκη και ζήτησε από όλους μας στο ιατρείο να πούμε τα ίδια στην Αστυνομία.»

Ιδιαίτερα επιβαρυντική για την προφυλακισμένη Ιωάννα Γάκα είναι η κατάθεση που έδωσε πριν από λίγο στον 32ο τακτικό ανακριτή μια από τις νοσηλεύτριες του ιατρείου της Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Η μάρτυρας αποκάλυψε πως, τις κρίσιμες ώρες, η άνευ ειδικότητας γιατρός δεν έκανε την πλασμαφαίρεση μόνο στον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά και σε άλλον έναν ασθενή, ταυτόχρονα με τον τραγουδιστή!

Όχι μόνο μία αλλά δύο πλασμαφαιρέσεις ταυτόχρονα έκανε η Ιωάννα Γάκα!

Η νοσηλεύτρια, σύμφωνα με πληροφορίες, τόνισε στον ανακριτή πως στο ιδιωτικό ιατρείο γίνονταν παράλληλα, σε διαφορετικά δωμάτια, δύο πλασμαφαιρέσεις. «Εγώ ήμουν σε διπλανό δωμάτιο και παρακολουθούσα την πλασμαφαίρεση, που ταυτόχρονα διενεργούσε η κατηγορούμενη γιατρός σε άλλη ασθενή. Η γιατρός ήταν στο δωμάτιο με τον Μαζωνάκη», φέρεται να υποστήριξε.

Η μέθη

Η μάρτυρας επιβεβαίωσε στον ανακριτή τις πληροφορίες που αναφέρουν πως η Ιωάννα Γάκα είχε κάνει μέθη στον τραγουδιστή. «Ξέρω ότι έγινε μέθη. Μου ζητήθηκε το αντίδοτο της μέθης… Εγώ έκανα το τηλέφωνο σε αναισθησιολόγο στη συνέχεια», υπογράμμισε.

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Υπαγορευμένες από τη Γάκα οι προανακριτικές καταθέσεις των υπαλλήλων του ιατρείου

Η μάρτυρας, η οποία απαντούσε επί τρεις ώρες στις ερωτήσεις του ανακριτή, εξήγησε πως άλλα είχε πει στην αστυνομία, γιατί της το είχε ζητήσει η κατηγορούμενη γιατρός. «Μας είπε η γιατρός να έχουμε κοινή γραμμή, αλλά δεν είχαμε καταλάβει τι έχει συμβεί. Μου τηλεφώνησε πριν δώσω κατάθεση στην αστυνομία, αλλά έως εκείνη την ώρα δεν είχε καταλάβει κανείς μας τι είχε συμβεί».

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Η νοσηλεύτρια, πάντως, διευκρίνισε πως η ίδια αισθάνθηκε την ανάγκη να δώσει νέα κατάθεση στον ανακριτή, γιατί, όπως είπε, είχε υποχρέωση να το κάνει.

Ερωτώμενη, δε, για την ώρα που έφτασε στο ιατρείο ο Γ. Μαζωνάκης, είπε: «Δεν ξέρω τι ώρα μπήκε ο Μαζωνάκης στο γραφείο, εγώ ήρθα μετά από εκείνον», ενώ φέρεται να επιβεβαίωσε στην κατάθεσή της τον ισχυρισμό του 58χρονου Ηλία Θεοδωρόπουλου ότι εκείνος κοιμόταν στον καναπέ του ιατρείου του κατά τη διάρκεια του περιστατικού, προτού φτάσει ο δικός του ασθενής.

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