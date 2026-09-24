Δείτε αν κερδίσατε 50.000 ευρώ στη φορολοταρία.

Η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της φορολοταρίας για τις συναλλαγές του Αυγούστου, στην οποία ένας λαχνός κερδίζει 50.000 ευρώ.

Πρόκειται για την 60ή κλήρωση της φορολοταρίας που πραγματοποιείται κάθε μήνα και αφορούσε τις συναλλαγές οι οποίες εκκαθαρίστηκαν τον Αύγουστο. Εκτός από τον έναν λαχνό που κερδίζει 50.000 ευρώ, πέντε παίρνουν από 20.000, 50 από 5.000 και 500 από 1.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι στις κληρώσεις της φορολοταρίας συμμετέχουν τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν ΑΦΜ στην Ελλάδα και είναι άνω των 18 ετών. Η συμμετοχή διασφαλίζεται αν κάποιος έχει πραγματοποιήσει (και έχει εκκαθαριστεί) έστω και μία συναλλαγή με κάρτα ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής τον προηγούμενο μήνα και –εφόσον είναι υπόχρεος– έχει υποβάλει φορολογική δήλωση για το τελευταίο έτος.

Οι τυχεροί λαχνοί της φορολοταρίας για τον Αύγουστο