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Οι ελεγκτές του Τελωνείου Μυκόνου προχώρησαν στον έλεγχο δύο επιβατών που ταξίδευαν από το Κάιρο με προορισμό τη Μύκονο.

Σημαντική ποσότητα λαθραίων καπνικών προϊόντων εντόπισαν και κατάσχεσαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στο αεροδρόμιο της Μυκόνου, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και στοχευμένη ανάλυση κινδύνου, οι ελεγκτές του Τελωνείου Μυκόνου προχώρησαν στον έλεγχο δύο επιβατών που ταξίδευαν από το Κάιρο με προορισμό τη Μύκονο και ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα.

6.000 λαθραία πακέτα με τσιγάρα

Κατά την έρευνα στις αποσκευές τους εντοπίστηκαν συνολικά 120.000 τσιγάρα, τα οποία αντιστοιχούν σε 6.000 πακέτα, καθώς και 4,5 κιλά καπνού για ναργιλέ, συσκευασμένου σε πακέτα των 50 γραμμαρίων. Τα καπνικά προϊόντα κατασχέθηκαν ως λαθραία, αποτρέποντας, σύμφωνα με την Αρχή, την παράνομη διοχέτευσή τους στην ευρωπαϊκή αγορά.

Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι που αντιστοιχούν στις κατασχεθείσες ποσότητες υπολογίζονται συνολικά σε 25.575,57 ευρώ.

Οι δύο επιβάτες συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.