Το παιδάκι φέρεται να διέφυγε από την προσοχή της μητέρας του και εγκλωβίστηκε στο παράθυρο του αυτοκινήτου με τον τραυματισμό του να είναι ιδιαιτέρως σοβαρός.

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ένα 3χρονο παιδί από την Κω, όταν εγκλωβίστηκε στο παράθυρο σταθμευμένου αυτοκινήτου, με τις αρχές να προχωρούν στη σύλληψη της μητέρας του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Δημοκρατικής, το παιδί φέρεται να βγήκε μόνο του από το σπίτι χωρίς να το αντιληφθεί κανείς, να κατευθύνθηκε στο σταθμευμένο αυτοκίνητο της μητέρας του και να εγκλωβίστηκε με το κεφάλι ανάμεσα στον υαλοπίνακα και το μεταλλικό πλαίσιο της πόρτας. Η πίεση που δέχθηκε ήταν τέτοια που έχασε τις αισθήσεις του.

Η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε αμέσως σοβαρή. Κινητοποιήθηκε ο υγειονομικός μηχανισμός και, λόγω της ανάγκης για εξειδικευμένη νοσηλεία, το παιδί μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή σε νοσοκομειακή μονάδα εκτός νησιού. Ερευνώντας πώς ένα τρίχρονο παιδί βρέθηκε μόνο του έξω από το σπίτι και μέσα στο αυτοκίνητο, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη της 35χρονης μητέρας του.