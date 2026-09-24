Επί επτά μήνες οι κάτοικοι της Κυψέλης ζητούν δημοσίως να τους προσκομιστούν δεδομένα και μετρήσεις προκειμένου οι πραγματογνώμονες να καταλήξουν στο τι έχει συμβεί, ποια είναι η κατάσταση των κτηρίων και πώς μπορούν τα έργα του Μετρό να συνεχιστούν με ασφάλεια.

Αναπάντητα παραμένουν τα κρίσιμα ερωτήματα των κατοίκων της Κυψέλης έπειτα και από τη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων, παρουσία του υφυπουργού Μεταφορών και Υποδομών Νίκου Ταχιάου, εκπροσώπων της Ελληνικό Μετρό και της αναδόχου κοινοπραξίας, καθώς και κατοίκων της περιοχής.

Για την ώρα δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι μελέτες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση για τις επόμενες αποφάσεις, ενώ σύμφωνα με όσα μετέφερε ο εκπρόσωπος των κατοίκων Αλέξανδρος Κουτρουλάρης, τα πρώτα πορίσματα - και όχι τα οριστικά - θα κατατεθούν την επόμενη εβδομάδα. «Η εικόνα που μας μεταφέρουν είναι πως υπάρχουν αρκετές πολυκατοικίες που θα χρειαστούν άμεση παρέμβαση στήριξης.»

Εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες και βγει τέτοιο πόρισμα, οι κάτοικοι ζητούν άμεση απομάκρυνσή τους από τα ακατάλληλα κτήρια, ενώ καλούν να μην γίνει επανέναρξη των εργών.

Σύμφωνα πάντα με τον κ. Κουτρουλάρη, ο ίδιος ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) συνέστησε στους κατοίκους - επειδή δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη στην Ελληνικό Μετρό - όταν θα περνάει ο Μετροπόντικας από τα σπίτια τους... να φεύγουν για 10 με 15 μέρες.

«Είμαστε σε αυτό το σημείο, η Ελληνικό Μετρό σκάβει στην τύχη», σημείωσε χαρακτηριστικά.

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Οι κάτοικοι ζητούν ακόμη εδαφοτεχνικές μελέτες «γιατί χωρίς αυτές οι στατικές μελέτες δεν έχουν νόημα», ζητούν να γίνει συνολική καταγραφή των ζημιών «που δεν έχει γίνει επτά μήνες τώρα», να γίνουν δομοστατικές μελέτες για την περίπτωση σεισμού, ολοκληρωμένες αποκαταστάσεις με παρέμβαση στα θεμέλια αλλά και να δοθούν οι αποζημιώσεις «που δικαιούνται οι κάτοικοι που έχουν καταστραφεί οι ζωές τους».

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«Δεν έχει προκύψει ότι υπάρχει λόγος εκκένωσης»

Αξίζει να σημειωθεί πως σε νέες δηλώσεις του, ο υφυπουργός Νίκος Ταχιάος υπογράμμισε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί ανάγκη εκκένωσης των κτηρίων που έχουν επηρεαστεί.

«Δεν έχει προκύψει ότι υπάρχει λόγος εκκένωσης των κτηρίων τα οποία έχουν επηρεαστεί», ανέφερε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι αντιλαμβάνεται την ανησυχία των κατοίκων.

«Ο καθένας όταν βλέπει ότι δεν ανοίγει μια πόρτα στο σπίτι του ή όταν βλέπει ότι, εν πάση περιπτώσει, έχουν ανοίξει ρωγμές στους τοίχους, είναι λογικό να έχει κάποιου είδους ανησυχία, να έχει μια αγωνία», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, προτεραιότητα είναι να αποκατασταθούν τα κτίρια που βρίσκονται πάνω από το τμήμα όπου έχει ήδη κατασκευαστεί η σήραγγα. Για τα πέντε κτίρια που βρίσκονται στην απόληξη του μετροπόντικα, όπως εξήγησε, προέχει η επανεκκίνηση του μηχανήματος.

Όπως διευκρίνισε, περίπου 35 πολυκατοικίες ελέγχθηκαν και «25 περίπου πολυκατοικίες είναι αυτές που έχουν απασχολήσει». Από αυτές «οι 14 έχουν δοθεί για πραγματογνωμοσύνη στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σε ό,τι αφορά τις αποκαταστάσεις», οι οποίες θα γίνουν με δαπάνες της αναδόχου κοινοπραξίας, «σε κάθε περίπτωση χωρίς καμία επιβάρυνση των κατοίκων».

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Η κλίμακα και η σοβαρότητα των ζημιών στην περιοχή της Κυψέλης, λόγω των εργασιών κατασκευής του Μετρό, η ασφάλεια των κατοίκων, καθώς και οι νεότερες εξελίξεις μετά την προηγούμενη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Αθήνας, βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής έκτακτης συνεδρίασης, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026. Στη συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, συμμετείχαν ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, εκπρόσωποι της Ελληνικό Μετρό και της Πρωτοβουλίας Κατοίκων Κυψέλης.

Τι ζήτησε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας

Να δοθούν από την Ελληνικό Μετρό όλα τα στοιχεία για τις πολυκατοικίες.

Να γίνουν πλήρεις στατικές μελέτες σε όλα τα κτίρια, και οι αναγκαίες παρεμβάσεις στατικότητας.

Οι κάτοικοι που το επιθυμούν –λόγω ανασφάλειας– να μεταφερθούν σε προσωρινές κατοικίες ( π.χ. ξενοδοχεία).

Πλήρης αποκατάσταση των κτιρίων με χρονοδιάγραμμα.

Να μην επανεκκινήσει ο μετροπόντικας, χωρίς πλήρη ασφάλεια των κτιρίων.

Κατά την τοποθέτησή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ανέφερε: «Ο Υπουργός είπε ότι “αύριο” θα σταλθούν όλες οι μελέτες ειδικής τρωτότητας. Όλων των επιπέδων για όλα τα κτίρια. Είπατε σήμερα 35 πολυκατοικίες. Ο κ. Σπυριδωνάκος της ΑΒΑΞ είπε ότι τα στοιχεία των μετακινήσεων που δίνονται online “μπορεί να τα έχει ο οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος”. Άρα, αύριο αναμένουμε όλα αυτά τα στοιχεία, εκθέσεις ειδικής τρωτότητας και εκθέσεις βλαβών για 35 κτίρια και όλες τις καταγραφές μετακινήσεων και καθιζήσεων μέχρι σήμερα. Να σταλούν στο πρωτόκολλο του Δήμου και να δοθούν στους -έχοντες έννομο συμφέρον- κατοίκους όπως με τα προηγούμενα στοιχεία.

Υπάρχουν κτίρια τα οποία θέλουν στατική ενίσχυση. Είχαμε και έναν σεισμό τις προηγούμενες μέρες, 5 Ρίχτερ. Αν συμβεί κάτι; Ποιος θα πάρει την ευθύνη; Γι’ αυτό, πέρα από τη στατική ενίσχυση, νομίζω ότι χρειάζεται στους ανθρώπους που το επιθυμούν, για να σπάσουμε και το αίσθημα της ανασφάλειας και της αβεβαιότητας, να υπάρξει μία δυνατότητα παροχής διαμονής, για να μπορέσουν και οι άνθρωποι αυτοί να ηρεμήσουν, να μη φοβούνται ότι κάτι μπορεί να συμβεί και, εκτός από την περιουσία τους, να κινδυνέψει και η ζωή τους.

Θέλουμε το Μετρό να γίνει. Θέλουμε να γίνει γρήγορα, αλλά όχι προφανώς βιαστικά και με λάθη. Θέλουμε εκεί στην περιοχή, το θέλουν και οι κάτοικοι, να υπάρχουν στάσεις Μετρό πολύ κοντά στα σπίτια τους. Όμως, για να επανεκκινήσει ο μετροπόντικας, νομίζω ότι είναι απαραίτητο να γίνουν στατικοί έλεγχοι, να υπάρξει στατική ενίσχυση, δίκαιες αποκαταστάσεις και, βεβαίως, να διασφαλιστεί η διαμονή των κατοίκων που επιθυμούν σε άλλα κτίρια».

Απευθυνόμενος στους εκπροσώπους της Ελληνικό Μετρό, ο Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Σήμερα μαζευτήκαμε -και είναι και οι κάτοικοι εδώ- για να πούμε ξεκάθαρες κουβέντες στους ανθρώπους. Εδώ είναι Δημοτικό Συμβούλιο, απολογούμαστε όλοι και λογοδοτούμε στον κόσμο και συγκεκριμένα για το πρόβλημα στην Κυψέλη. Οι άνθρωποι που είναι εδώ μαζί μας μπορούν να πάνε το βράδυ να κοιμηθούν στο σπίτι τους; Θα μας απαντήσετε; Αν δεν μπορούν, ή στα κτίρια που δεν μπορούν, θα πάνε κάπου αλλού; Στα κτίρια που υπάρχει πρόβλημα, πότε θα γίνουν οι αποκαταστάσεις; Νομίζω ότι πρέπει να δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις. Γενικές συζητήσεις που έχουν ξεκινήσει από τον Μάιο -να τις ξαναλέμε τώρα τον Σεπτέμβριο- νομίζω ότι εντείνει το πρόβλημα της αβεβαιότητας και της ανασφάλειας. Θέλουμε συγκεκριμένα πράγματα για τα κτίρια αυτά. Τα στοιχεία που μας έχουν δοθεί την προηγούμενη φορά είναι ελλιπή».

Ο Δήμαρχος Αθηναίων εξέφρασε, επίσης, τη στήριξή του στην προγραμματισμένη κινητοποίηση των κατοίκων της Κυψέλης στις 3 Οκτωβρίου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ανοιχτού και ουσιαστικού διαλόγου, ώστε να προχωρήσει ένα δύσκολο και σύνθετο έργο, χωρίς ερωτηματικά και γκρίζες ζώνες που εντείνουν την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα.