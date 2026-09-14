Ο Δούκας διαβιβάζει το πόρισμα στον εισαγγελέα και ζητά όλες τις παραμέτρους για την ασφαλή επανέναρξη του μετροπόντικα.

Την έντονη ανησυχία του για τα προβλήματα που έχουν καταγραφεί στην Κυψέλη, με αφορμή τις καθιζήσεις που συνδέονται με τα έργα του Μετρό, εξέφρασε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας μετά τη συνάντηση με κατοίκους που έχουν πληγεί από τις εργασίες. Όπως ανέφερε, το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων που εξέτασαν την κατάσταση ενισχύει τις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί για την ασφάλεια των κτιρίων και την εξέλιξη των έργων. «Το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων ενισχύει τις ανησυχίες μας και ακόμα περισσότερο μας τις ενισχύει το γεγονός ότι υπάρχει και η παραίτηση του προέδρου της Ελληνικό Μετρό», σημείωσε ο κ. Δούκας. Ο δήμαρχος Αθηναίων γνωστοποίησε παράλληλα ότι τις επόμενες ημέρες θα διαβιβάσει το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων στον εισαγγελέα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να υπάρξουν άμεσες ενέργειες για την προστασία των κατοίκων και των περιουσιών τους.

Τα τρία αιτήματα του Χάρη Δούκα

Ο Χάρης Δούκας έθεσε τρεις βασικές προτεραιότητες για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Πρώτον, ζήτησε να πραγματοποιηθούν άμεσα όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι στατικής επάρκειας στα κρίσιμα κτίρια, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι καθιζήσεις έχουν επηρεάσει την ασφάλεια των κατασκευών. Δεύτερον, ζήτησε δίκαιη αποκατάσταση όλων των προβλημάτων που έχουν προκύψει για τους κατοίκους και τις ιδιοκτησίες της περιοχής. Τρίτον, έθεσε ως προϋπόθεση την ασφαλή επανέναρξη του μετροπόντικα, ζητώντας να υπάρξει πλήρης ενημέρωση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα συνεχιστούν οι εργασίες.

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Ζητά πρόσβαση στο πλήρες πόρισμα για την επανεκκίνηση του μετροπόντικα

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο δήμαρχος Αθηναίων στην ανάγκη διαφάνειας σχετικά με τον τρόπο επανεκκίνησης του μετροπόντικα. Όπως τόνισε, θα πρέπει να υπάρξει πρόσβαση στο πλήρες πόρισμα που έχει διαμορφωθεί για το πώς και με ποιον τρόπο θα επανεκκινήσει το μηχάνημα, αλλά και για το τι ακριβώς πήγε λάθος μέχρι σήμερα.