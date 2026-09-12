Αναλυτικά όσα αναφέρει σε ανάρτησή του.

Την άμεση ανάληψη ευθυνών από την κυβέρνηση και την «Ελληνικό Μετρό» για την αποκατάσταση της ασφάλειας στην Κυψέλη ζητά ο Κώστας Ζαχαριάδης, με αφορμή την παραίτηση του προέδρου της εταιρείας και τις εξελίξεις γύρω από τα προβλήματα που έχουν προκύψει από τις εργασίες για τη Γραμμή 4 του Μετρό.

Ο ίδιος χαρακτηρίζει την παραίτηση σημαντική εξέλιξη και υποστηρίζει ότι ο αγώνας των κατοίκων, σε συνδυασμό με τις παρεμβάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας, έχει πλέον φέρει στο προσκήνιο την πραγματική διάσταση του προβλήματος.

Σύμφωνα με τον κ. Ζαχαριάδη, η «Ελληνικό Μετρό» και το αρμόδιο υπουργείο δεν μπορούν πλέον να αντιμετωπίζουν την υπόθεση με καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις ή να υποβαθμίζουν τις ανησυχίες των κατοίκων.

Αναλυτικά:

«Κυβέρνηση και ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ να αναλάβουν τις ευθύνες τους για αποκατάσταση της ασφάλειας στην Κυψέλη.

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Η παραίτηση του προέδρου της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ αποτελεί σημαντική εξέλιξη. Ο συλλογικός αγώνας των κατοίκων, με τη συνδρομή και του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας, έχει αναδείξει το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος με τις εργασίες του μετρό στην Κυψέλη.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, αλλά και το αρμόδιο Υπουργείο που έχει κατ’ εξοχήν την ευθύνη του έργου, δεν μπορούν να κρύβονται πια πίσω από πρακτικές παραπλάνησης και υποβάθμισης του θέματος. Οι αρχικοί καθησυχαστικοί ισχυρισμοί του παραιτηθέντος, μέσα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, περί μη βλάβης στον φέροντα οργανισμό των πολυκατοικιών, έχουν πια δώσει τη θέση τους στην παραδοχή του αρμόδιου Υπουργού για ανάγκη παρεμβάσεων στατικής ενίσχυσης και στην έκθεση των τεχνικών συμβούλων των κατοίκων που διαπιστώνει καθιζήσεις έως και τετραπλάσιες του ορίου ασφαλείαςκαι σαφείς ενδείξεις βλάβης σε φέροντα στοιχεία. Οι αστοχίες στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της Γραμμής 4 στην Κυψέλη είναι πια προφανείς.

Είναι πλέον μονόδρομος η ανταπόκριση της Εταιρείας στις δίκαιες διεκδικήσεις των κατοίκων, των πραγματογνωμόνων και των νομικών εκπροσώπων τους. Η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ οφείλει να διαβιβάσει όλα τα δεδομένα και τις μετρήσεις που ζητούν οι ανεξάρτητοι μελετητές για να αξιολογήσουν έγκυρα τους κινδύνους.

Οφείλει να συνδράμει σε μια αξιόπιστη και διαφανή διαδικασία προσδιορισμού των λόγων που οδήγησαν στο πρόβλημα, καθώς και των αναγκαίων μέτρων ενίσχυσης του εδάφους και των άλλων ενεργειών που απαιτούνται πριν τη συνέχιση του έργου. Μόνο όταν υπάρξουν οι απαραίτητες γεωστατικές μελέτες για την περιοχή και οιαναθεωρήσεις τους, μόνο όταν έχουμε συγκεκριμένες τεχνικές εγγυήσεις και όχι προφορικές και μακροσκοπικές εκτιμήσεις, μπορεί το έργο να συνεχίσει με ασφάλεια.

Η Ανοιχτή Πόλη θα στηρίξει, με τις δυνάμεις της, τον αγώνα των κατοίκων για μια καθημερινότητα χωρίς φόβο. Η εμπιστοσύνη και το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων της Κυψέλης πρέπει να αποκατασταθούν πλήρως, πριν την οποιαδήποτε σκέψη για επανεκκίνηση του έργου».

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