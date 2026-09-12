Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική.

Φωτιά τώρα ξέσπασε στην περιοχή Χειμαδιό Ηλείας, με την Πυροσβεστική να έχει κινητοποιήσει ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την αντιμετώπισή της.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική περιοχή, γεγονός που έχει σημάνει συναγερμό στις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς βασικός στόχος είναι να περιοριστεί άμεσα το μέτωπο και να αποτραπεί η περαιτέρω εξάπλωσή του.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ στην κατάσβεση συνδράμουν και εναέρια μέσα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι εστίες και να ανακοπεί η πορεία της πυρκαγιάς.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, παρακολουθώντας την εξέλιξη του μετώπου και επιχειρώντας όπου απαιτείται.