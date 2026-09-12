Αναλυτικά όσα αναφέρουν στις αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με λόγια βαθιάς συγκίνησης αποχαιρέτησαν ο Γιώργος και η Άννα Νταλάρα τον Σπύρο Χαλβατζή, αναδεικνύοντας ο καθένας μέσα από τη δική του ανάρτηση διαφορετικές πτυχές της προσωπικότητας και της διαδρομής του ιστορικού στελέχους της Αριστεράς.

Ο Γιώργος Νταλάρας αναφέρθηκε στη μακρά προσωπική τους γνωριμία, η οποία είχε ξεκινήσει ήδη από τα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης, όταν ο Σπύρος Χαλβατζής επισκεπτόταν τα μουσικά στέκια της Πλάκας, μεταξύ άλλων το «Θεμέλιο» και τη «Διαγώνιο», για να παρακολουθήσει το πρόγραμμά του.

Όπως περιγράφει ο τραγουδιστής, ο Χαλβατζής ήταν ένας άνθρωπος διακριτικός και ευγενής, που φρόντιζε να τον συναντά προσωπικά και να συζητούν για τα καλοκαιρινά φεστιβάλ, αλλά και για ζητήματα που τους απασχολούσαν. Αυτό που κρατά ο Νταλάρας από εκείνες τις συναντήσεις είναι οι ήρεμες και ουσιαστικές συζητήσεις τους, μακριά από εντυπωσιασμούς.

«Τον Σπύρο Χαλβατζή θα τον θυμάμαι πάντα με ευγνωμοσύνη κι αγάπη.

Ερχόταν στην Πλάκα από τα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης, στο «Θεμέλιο» και στη «Διαγώνιο» για να δει το πρόγραμμα.

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Διακριτικός κι ευγενής, δεν παρέλειπε ποτέ να ανέβει να με δει, να συζητήσουμε για τα φεστιβάλ του καλοκαιριού κι άλλα… Να πούμε δυο κουβέντες σοβαρές, ειλικρινείς, ήρεμες.

Μιλούσε πάντα με πάθος αλλά χωρίς φόβο. Έχοντας ως όπλα τις εξορίες του, τη ζωή, την πείρα του.

Καθαρός, έντιμος και συνεπής άνθρωπος, ένας ευπατρίδης της ιδεολογίας του.

Σ’ ευχαριστώ, Σπύρο!».

{https://www.facebook.com/GeorgeDalaras/posts/pfbid02CWztiKz3bBZzj6cgwAaTy6SoSFNkigLvbUQ4Bhs7EDL9rC1Wm2Ldvf7CSvNMz6UJl}

Το συγκινητικό μήνυμα της Άννας Νταλάρα

Σε διαφορετική ανάρτηση, η Άννα Νταλάρα αποχαιρέτησε και εκείνη τον Σπύρο Χαλβατζή με ένα ιδιαίτερα φορτισμένο μήνυμα.

Επιλέγοντας ποιητικό λόγο, αναφέρθηκε στη ζωή, τη μνήμη και την ανθρώπινη διαδρομή, θέτοντας ουσιαστικά το ερώτημα τι μένει τελικά από έναν άνθρωπο όταν φεύγει από τη ζωή και ποια είναι η πραγματική αξία των επιλογών και των πράξεών του.

«Η αιωνιότητα κρατάει τόσο λίγο Όμως, δε γίνεται, θα υπάρχει κάπου μια μικρή δικαιοσύνη να εξηγεί Με ποιες προθέσεις φεύγει ένας άνθρωπος …..Και, μην ακούς, τα δευτερόλεπτα πληρώνονται ακριβά.

Γι’ αυτό κι ο άνθρωπος εκείνος φεύγει απένταρος Με τον πνιγμένο ρόγχο ενός κυνηγημένου…

Για ν’ αγοράσει τι; ασήμαντες εικόνες Μα πώς μπορεί να ξεχρεώσει τώρα πού να δανειστεί Πόσες εικόνες να πουλήσει απ’ την ανάμνηση Μια δυναστεία εικόνες παλιωμένες

Γεννοβολάνε τα λεπτά κι ο τόκος βγαίνει αβάσταχτος∙ Κανείς λοιπόν δεν έχει να πληρώσει;

Στο καλό Σπυρο Χαλβατζη , εξόριστε, κυνηγημένε γραμματέα. Υπόδειγμα ζωής και δράσης! Έτσι θα σε θυμόμαστε».

{https://www.facebook.com/anna.dalaras.7/posts/pfbid0pyCTtzoDL6bc99QjCEMujE73J2FdujeDA7QRCaaeb3Q4oMRuqDUcjpNhgHfUCSVQl}