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Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις να συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον περιορισμό της πυρκαγιάς.

Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στη φωτιά η οποία εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου στην Πάρο, σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση.

Η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 13:30 και σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, στο σημείο επιχειρούν πλέον 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η συνδρομή από αέρος, καθώς στην επιχείρηση κατάσβεσης έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Παράλληλα, στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συμμετέχουν εθελοντές, ενώ ο Δήμος Πάρου συνδράμει με δύο υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου.

Οι δυνάμεις αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω μέσα στις επόμενες ώρες. Με ταχύπλοο σκάφος του Πυροσβεστικού Σώματος μεταβαίνουν στην Πάρο 7 πυροσβέστες από τη Σύρο, ενώ έχει προγραμματιστεί να μεταβούν ακτοπλοϊκώς από τη Νάξο ακόμη 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

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