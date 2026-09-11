Λόγω της φωτιάς ήχησε «112» για ετοιμότητα - Επιχειρούν 5 εναέρια.

Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στα Φραγκουλαίικα Αιτωλοακαρνανίας, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για την αντιμετώπισή της. Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί 34 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 6ης ΕΜΟΔΕ και οκτώ πυροσβεστικών οχημάτων. Από αέρος επιχειρούν τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού για την αντιμετώπιση του πύρινου μετώπου. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες των ΟΤΑ.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2098424740041957786}

Tο μήνυμα του «112»

Λόγω της φωτιάς, εστάλη μήνυμα από το 112, με το οποίο οι κάτοικοι της περιοχής καλούνται να βρίσκονται σε ετοιμότητα, καθώς η πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη.

{https://x.com/112Greece/status/2098428550982369345}