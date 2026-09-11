Στην φωτιά της Κύμης επιχειρούν 8 εναέρια - «Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών» το μήνυμα του 112.

Φωτιά μαίνεται σε δασική έκταση στην περιοχή Παρθένι στον δήμο Κύμης – Αλιβερίου Ευβοίας. Λόγω της φωτιάς ήχησε «112» στα κινητά των κατοίκων για ετοιμότητα. Το μήνυμα αναφέρει «Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών»

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 12 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα εκ των οποίων το 1 για τον συντονισμό τους.

{https://x.com/112Greece/status/2098376331180257695}

Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2098372420595855410}

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Kαίγεται δάσος στο Παρθένι Κύμης

Μαίνεται η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Παρθένι, στον Δήμο Κύμης – Αλιβερίου Ευβοίας. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της 20ής ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 12 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα έχει αναλάβει τον συντονισμό των εναέριων μέσων. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες των ΟΤΑ. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν για τον περιορισμό της φωτιάς.

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Mεταξύ των χωριών Άγιος Ιωάννης και Παρθένι η φωτιά

Σύμφωνα με το evima.gr, η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση ανάμεσα στα χωριά Άγιος Ιωάννης και Παρθένι, στον Δήμο Κύμης – Αλιβερίου. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες των ΟΤΑ. Οι δυνάμεις επιχειρούν για να περιορίσουν το μέτωπο και να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωση της πυρκαγιάς. Στην κατάσβεση συμμετέχει και ο Διοικητής Πυροσβεστικών Δυνάμεων Στερεάς, Κώστας Τοκαλακάκης.

{https://www.facebook.com/watch/?v=2934604106899548}