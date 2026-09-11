H κήρυξη της στάσης εργασίας δίνει τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση «ενάντια στην επιχειρούμενη Συνταγματική Αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση».

Την πραγματοποίηση στάσης εργασίας στην Αττική την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026, από τις 12:00 έως τη λήξη της βάρδιας, αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ.

Όπως ανακοινώθηκε, η κήρυξη της στάσης εργασίας δίνει τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση, στις 13:00, στο Σύνταγμα, «ενάντια στην επιχειρούμενη Συνταγματική Αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση», ενώ η ΑΔΕΔΥ καλεί σε μαζική συμμετοχή στη συγκέντρωση και στην κλιμάκωση των αγωνιστικών δράσεων, που θα ακολουθήσουν.

«Η κινητοποίηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των αγωνιστικών κινηματικών δράσεων που πρέπει να αναπτύξουμε, δίνοντας τη δική μας απάντηση, μετά και τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), που σε καμία περίπτωση δεν ικανοποιούν το δίκαιο αίτημα των εργαζομένων στον δημόσιο τομέα να ζουν με αξιοπρέπεια από τον μισθό τους, καθώς και της συνεχιζόμενης επίθεσης που δεχόμαστε με το νέο πειθαρχικό, τη συνταγματική αναθεώρηση, την επιδιωκόμενη άρση της μονιμότητας κλπ», αναφέρει, μεταξύ άλλων, η ΑΔΕΔΥ.

«Δυναμώνουμε τον αγώνα για μόνιμη και σταθερή εργασία, για πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς και ενάντια στη φίμωση των εργαζομένων. Παλεύουμε για δημόσια και δωρεάν παιδεία και υγεία για όλο τον λαό. Βάζουμε τις δικές μας ανάγκες στο προσκήνιο», τονίζει η ΑΔΕΔΥ στην ανακοίνωσή της.