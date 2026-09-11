Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Φοινικιά Ηρακλείου Κρήτης.
Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 3ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντών και συνολικά 7 πυροσβεστικών οχημάτων.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχει επίσης ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για τον περιορισμό και την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς.
{https://x.com/pyrosvestiki/status/2098395436981567670}