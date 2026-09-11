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Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχει επίσης ένα ελικόπτερο.

Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Φοινικιά Ηρακλείου Κρήτης.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 3ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντών και συνολικά 7 πυροσβεστικών οχημάτων.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχει επίσης ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για τον περιορισμό και την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2098395436981567670}