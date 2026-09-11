Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Υπό έλεγχο κατάφεραν να θέσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής, στην περιοχή Αμμούδι, στ’ Ασκύφου Σφακίων.

Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αμμουδάρι Χανίων, στην Κρήτη.

Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί 26 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ, έξι πυροσβεστικά οχήματα και ένα ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες των ΟΤΑ. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για τον περιορισμό και την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2098367010161795169}

Υπό έλεγχο κατάφεραν να θέσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής, στην περιοχή Αμμούδι, στ’ Ασκύφου Σφακίων σύμφωνα με το zarpanews.gr.