Η Χαμάς σχεδίαζε επιθέσεις σε Βερολίνο και Βιέννη στην επέτειο της 7ης Οκτωβρίου.

Η Χαμάς σχεδίαζε συντονισμένες τρομοκρατικές επιθέσεις στο Βερολίνο και τη Βιέννη για τη δεύτερη επέτειο της 7ης Οκτωβρίου, σύμφωνα με κατηγορητήριο 214 σελίδων που κατατέθηκε από τη γερμανική ομοσπονδιακή εισαγγελία.

Σύμφωνα με το σχέδιο, οι επιθέσεις είχαν προγραμματιστεί να γίνουν ταυτόχρονα ή κοντά στην ημερομηνία της 7ης Οκτωβρίου του 2025 με στόχους ισραηλινών και εβραϊκών συμφερόντων σε δύο ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, αναφέρει το κατηγορητήριο, που επικαλείται η Welt.

Το σχέδιο υποστηριζόταν από ένα διεθνές δίκτυο προμήθειας όπλων, το οποίο διακινούσε πιστόλια, ένα αυτόματο τυφέκιο και εκατοντάδες φυσίγγια μέσω Δανίας, Γερμανίας και Αυστρίας. Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς είχαν πει από πέρυσι πως είχαν συλλάβει έναν άνδρα που συνδεόταν με παλαιστινιακό στρατιωτικό βραχίωνα, ο οποίος θεωρείται ύποπτος ότι σχεδίαζε επιθέσεις σε Ισραηλινούς και Εβραϊκούς στόχους στη Γερμανία.

Το κατηγορητήριο, που έχει δοθεί στη δημοσιότητα, αποκαλύπτει ότι η Βιέννη ήταν επίσης στόχος. Οι βασικοί στόχοι περιελάμβαναν Ισραηλινούς διπλωμάτες, κέντρα κοινότητας και διαδηλώσεις υπέρ των Ισραηλινών.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, καταγγελίες για συνωμοσία έχουν απαγγελθεί ήδη σε επτά άνδρες και παραμένουν υπό προσωρινή κράτηση. Ένας από τους κατηγορουμένους εργαζόταν ως έμπιστος της γερμανικής υπηρεσίας εσωτερικών πληροφοριών. Τα αρχεία δείχνουν ότι ο πληροφοριοδότης συνέχιζε να αναφέρεται στον χειριστή του στην υπηρεσία, ενώ φέρεται να μην αποκάλυψε την πλήρη έκταση της δικής του εμπλοκής στην προμήθεια πυρομαχικών για την ομάδα.

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Το κατηγορητήριο αποτυπώνει την πλοκή ως μέρος μιας ευρύτερης μεταβολής στη δράση της Χαμάς στην Ευρώπη. Εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών, οι οποίες αναφέρονται στη δικογραφία, υποδεικνύουν ότι υπήρχαν σχέδια, ακόμα και πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, για τη συγκρότηση και την εκπαίδευση επιχειρησιακών πυρήνων στην Ευρώπη. Οι ίδιες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για χρήση της Τουρκίας ως βάσης και τον εξ αποστάσεως συντονισμό επιθέσεων από το εξωτερικό.

Οι κατήγοροι ισχυρίζονται πως η επιχείρηση συντονιζόταν επίσης από τον Λίβανο, όπου επιχειρησιακό μέλος της Χαμάς φέρεται να επέβλεπε ένα από τα προμηθευτικά κανάλια που συνέδεε τα μάλη του δικτύου σε όλη την Ευρώπη.

Κατά το κατηγορητήριο, σκοπός ήταν να κινηθούν πέρα από την συγκέντρωση χρημάτων, την προπαγάνδα και την οικονομική δραστηριότητα που επί χρόνια χαρακτήριζε την παρουσία της Χαμάς στην Ευρώπη και να εξελίξει τη δυνατότητα να διεξάγει επιθέσεις κατά ισραηλινών και εβραϊκών στόχων στη Δύση.

Η αποκάλυψη

Η υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται στην 1η Οκτωβρίου του 2025, μόλις έξι ημέρες πριν από τις προγραμματισμένες επιθέσεις όταν οι γερμανικές αρχές συνέλαβαν τρεις υπόπτους στο Βερολίνο, κατά τη διάρκεια της παράδοσης ενός αποθέματος όπλων το οποίο, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, είχε συγκεντρωθεί για την επιχείρηση.

Στην αυλή εντός οικιστικού κτιρίου στην οδό Turmstrasse στην επαρχία Μοαμπίτ του Βερολίνου, οι ερευνητές κατάσχεσαν ένα πλήρες αυτόματο τουφέκι Crvena Zastava, 8 Glock, 26 πιστόλια και πάνω από 600 πυρομαχικά σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Τα όπλα είχαν μεταφερθεί στο Βερολίνο μέσα από μία αλυσίδα «διανομής» που εκτεινόταν από τη Γερμανία ως τη Δανία.

Οι ερευνητές λένε ότι η ομάδα χειριζόταν δύο ξεχωριστά αλλά συντονισμένα μεταξύ τους κανάλια μεταφοράς όπλων. Το ένα προμήθευε το οπλοστάσιο του Βερολίνου, ενώ το μετέφερε πέντε πιστόλια και πυρομαχικά από την Κοπεγχάγη, μέσω Βερολίνου, στη Βιέννη, όπου φυλάσσονταν σε νοικιασμένο αποθηκευτικό χώρο μαζί με ρουχισμό και άλλο εξοπλισμό.

Το κατηγορητήριο αναφέρει ακόμα πως ένας από τους υπόπτους ανέλαβε την ευθύνη για βίντεο στη Βιέννη τον Αύγουστο του 2025, εβδομάδες πριν από τις επιθέσεις που σχεδίαζαν. Φορώντας μάσκα και οπλισμένος μπροστά από μία σημαία της Χαμάς, απειλούσε με επιθέσεις εκδίκησης στην Ευρώπη στο όνομα της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμας,.

Η υπόθεση τώρα βρίσκεται στα χέρια του ανώτατου δικαστηρίου του Βερολίνου και η υπόθεση αναμένεται να είναι η σημαντικότερη δίωξη για τρομοκρατία στη Γερμανία τα τελευταία χρόνια.

Με πληροφορίες του Politico





