Ο κουμπάρος και παθολόγος του Γιώργου Μαζωνάκη, Χρήστος Ζαφειρίου, μίλησε στην εκπομπή «Live News».

Θλίψη, συγκίνηση και ερωτηματικά έχει προκαλέσει ο αιφνίδιος θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών.

Μία ημέρα μετά τον θάνατό του, το απόγευμα της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου, ο κουμπάρος και παθολόγος του Χρήστος Ζαφειρίου, μίλησε στην εκπομπή «Live News», αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για την τελευταία τους τηλεφωνική επικοινωνία.

Παράλληλα, ο γιατρός, εξήγησε ότι τον Φεβρουάριου του τρέχοντος έτους, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε νοσηλευτεί λόγω κολίτιδας, οπότε και πραγματοποιήθηκαν όλες οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

«Είχα να τον δω δύο, τρεις μήνες. Μιλήσαμε όμως πριν μία εβδομάδα και όχι για θέματα υγείας», εξήγησε αρχικά ο κύριος Ζαφειρίου.

Όσα μετέφερε ο παθολόγος του Γιώργου Μαζωνάκη στο «Live News»

Αρχικά, ο κύριος Ζαφειρίου μίλησε για την τελευταία τους επικοινωνία, εξηγώντας: «Μου έλεγε ότι ήταν πάρα πολύ χαρούμενος και ευτυχισμένος. Μου έλεγε για το πρόγραμμα που θα πήγαινε στο καινούριο μαγαζί. Δηλαδή, περί των καλλιτεχνικών μου έλεγε. Δεν μου έδωσε κάποια εντύπωση ότι υποφέρει από κάτι, δεν μου ανέφερε κάποιο πρόβλημα».

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Και συνέχισε: «Εμένα μου έλεγε για το πρόγραμμά του. Έναν άνθρωπο ευτυχισμένο. Πήρα έναν ευτυχισμένο, έναν χαρούμενο άνθρωπο… Αναμένουμε να ακούσουμε, τι να σας πω; Είμαστε συγκλονισμένοι. Πριν μία εβδομάδα μιλούσαμε και εχθές ακούσαμε από τα κανάλια αυτή την είδηση. Πριν μια εβδομάδα μου έλεγε για το πρόγραμμά του και χαιρόταν και εχθές ακούσαμε αυτό».

Σε ό,τι αφορά την κατάσταση της υγείας του τον τελευταίο χρόνο, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε νοσηλευτεί τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους λόγω αφαίρεσης χολής, οπότε και είχαν πραγματοποιηθεί όλες οι απαραίτητες εξετάσεις.

Ο κύριος Ζαφειρίου αναφέρει σχετικά: «Νοσηλεύτηκε τον Φλεβάρη μήνα. Είχε κάνει μία αφαίρεση χολής. Τότε είχε κάνει και εξετάσεις, όλες τις εξετάσεις είχε κάνει θυμάμαι. Ήταν πάρα πολύ καλές. Δεν είχαμε… Είχαμε ελέγξει τα πάντα, όπως προβλέπεται και όπως είθισται. Γενικά, όλα αυτά τα χρόνια που τον ξέρω, όποτε έκανε εξετάσεις δεν είχε εμφανίσει κάποιο πρόβλημα υγείας. Έκανε και αξονικές. Όλα τα έκανε. Δεν μπήκε έτσι στο χειρουργείο. Δεν μου είχε πει ποτέ για τους γιατρούς… Αυτό που γνωρίζω είναι ότι η πλασμαφαίρεση γίνεται σε ένα νοσοκομείο είτε ιδιωτικό, είτε δημόσιο, ένα εξειδικευμένο χώρο.. Ενδεχομένως να γίνεται και σε ιδιωτικό ιατρείο αλλά όλα αυτά τα χρόνια δεν το έχω ακούσει, δεν νομίζω. Αυτό θέλει μία εξειδίκευση, θέλει εξετάσεις αίματος, καρδιογράφημα, απορώ και εγώ. Είμαστε συγκλονισμένοι».

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