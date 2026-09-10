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Η μητέρα της 8χρονης έκανε καταγγελία στην εισαγγελία της Κέρκυρας, αφού η κόρη της της αποκάλυψε τι είχε συμβεί.

Στη σύλληψη ενός 51χρονου προχώρησαν οι αρχές στην Κέρκυρα μετά από καταγγελία για βιασμό της 8χρονης εγγονής του.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το CorfuNews, η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η 8χρονη αποκάλυψε στη μητέρα της τι βίωνε.

Η μητέρα της 8χρονης ενημέρωσε τις αρχές και προέβη σε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες με καταγγελία στην Εισαγγελέα.

Η εισαγγελέας διέταξε την σύλληψη του 51χρονου άνδρα, ο οποίος το πρωί της Πέμπτης οδηγήθηκε στον Ανακριτή.

Εκεί ο 51χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Δευτέρα.

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Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει είναι βιασμός, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, κατάχρηση σε ασέλγεια ανηλίκων και γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών.

Με πληροφορίες του Corfu News