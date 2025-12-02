Η νέα σεζόν κρουαζιέρας για το λιμάνι της Κέρκυρας ξεκινά στις 2 Ιανουαρίου 2026, με προσέγγιση κρουαζιερόπλοιου που θα μεταφέρει 2.679 επιβάτες στο νησί, εγκαινιάζοντας μια χρονιά που προδιαγράφεται εξαιρετικά θετική, με πάνω από 500 προγραμματισμένες προσεγγίσεις.

Το λιμάνι της Κέρκυρας συνεχίζει να επιβεβαιώνει τη στρατηγική σημασία του ως ένα από τα πιο ενεργά και αναπτυσσόμενα λιμάνια της Αδριατικής.

Τα πρόσφατα στοιχεία που δημοσιοποιεί ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας (ΟΛΚΕ ΑΕ) αναδεικνύουν μία εντυπωσιακή επιτάχυνση στη δραστηριότητα της κρουαζιέρας και της ακτοπλοΐας, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του νησιού ως κορυφαίου τουριστικού και συγκοινωνιακού κόμβου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας, κατά το δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2025, η κρουαζιέρα στο νησί κατέγραψε ισχυρή ανοδική τροχιά, με το σύνολο των επιβατών να ανέρχεται σε 845.744, έναντι 781.444 την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 8,23%.

Παράλληλα, οι διερχόμενοι (transit) επιβάτες ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο για την περίοδο, φτάνοντας τους 649.987 έναντι 585.387 της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, ποσοστό αυξημένο κατά 11%.

Οι προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων για το ίδιο διάστημα ανήλθαν σε 428, από 409 το 2024, ενώ για το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου ήδη έχουν προγραμματιστεί 51 επιπλέον προσεγγίσεις, στοιχείο που ενισχύει τις προσπάθειες επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου και δίνει σημαντική ώθηση στην τοπική οικονομία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η νέα σεζόν κρουαζιέρας για το λιμάνι της Κέρκυρας ξεκινά στις 2 Ιανουαρίου 2026, με προσέγγιση κρουαζιερόπλοιου που θα μεταφέρει 2.679 επιβάτες στο νησί, εγκαινιάζοντας μια χρονιά που προδιαγράφεται εξαιρετικά θετική, με πάνω από 500 προγραμματισμένες προσεγγίσεις.

Στο ίδιο διάστημα, η ακτοπλοΐα αποδεικνύεται για ακόμη μία χρονιά σταθερός πυλώνας ανάπτυξης με τις ροές επιβατών να ενισχύουν ουσιαστικά τον διασυνοριακό χαρακτήρα του λιμένα. Η κίνηση παρουσιάζει σταθερή και υγιή άνοδο, με την Κέρκυρα να λειτουργεί πλέον ως ένα διαπεριφερειακό σημείο αναφοράς που εξυπηρετεί τόσο τον τουρισμό όσο και τις καθημερινές μετακινήσεις.

Στη γραμμή Κέρκυρα-Ηγουμενίτσα, η οποία παραμένει σημαντικός καθημερινός άξονας μετακίνησης, καταγράφηκε μικρή αλλά σταθερή αύξηση. Οι αποεπιβιβασθέντες έφτασαν τους 791.494 έναντι 785.796 την αντίστοιχη περίοδο του 2024 (+0,73%), ενώ οι επιβιβασθέντες ανήλθαν σε 776.392 από 773.212 (+0,41%).

Πιο έντονη είναι η ανοδική πορεία στη σύνδεση με την Αλβανία, η οποία αναδεικνύεται σε έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους θαλάσσιους διαδρόμους της περιοχής. Οι αποεπιβιβασθέντες εκτοξεύθηκαν σε 327.360 από 272.694 (+20,05%), ενώ οι επιβιβασθέντες ανέβηκαν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, φτάνοντας τους 318.718 έναντι 245.243 το εννεάμηνο του 2024 (+29,96%).

Η γραμμή Κέρκυρα-Ιταλία παρουσιάζει μεικτή εικόνα, με τους αποβιβασθέντες να σημειώνουν μικρή κάμψη σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, φτάνοντας τους 32.493 από 38.155 το 2024 (-14,84%), ωστόσο οι επιβιβασθέντες αυξήθηκαν σημαντικά, σε 33.458 από 26.421 (+26,63%).

O διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΚΕ ΑΕ, Δημήτρης Απέργης, δήλωσε: «Η φετινή εικόνα του λιμανιού δείχνει ξεκάθαρα αυτό που χτίζουμε με συνέπεια τα τελευταία χρόνια. Η Κέρκυρα εξελίσσεται σε έναν λιμένα που δεν εξυπηρετεί μόνο, αλλά πρωταγωνιστεί στην περιοχή της Αδριατικής. Τα στοιχεία της κρουαζιέρας και της ακτοπλοΐας αποδεικνύουν ότι το λιμάνι μας διαθέτει δυναμισμό, αντοχή και προοπτική. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε για την αναβάθμιση των σύγχρονων υπηρεσιών και υποδομών, ώστε κάθε πλοίο και κάθε επιβάτης που φτάνει εδώ να συναντά ένα λιμάνι που αντανακλά την ποιότητα και τον χαρακτήρα της Κέρκυρας».