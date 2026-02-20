Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης έγινε εκτενής καταγραφή και αξιολόγηση των ζημιών από τη κακοκαιρία που έπληξε την Κέρκυρα.

Σύσκεψη με αντικείμενο την ταχεία διαχείριση των προβλημάτων που προκάλεσε η πρόσφατη κακοκαιρία στην Κέρκυρα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (20/2), δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στις ζημιές που εντοπίστηκαν στο οδικό δίκτυο του νησιού.

Την πρωτοβουλία για τη συνάντηση ανέλαβε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας, ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Γιάννης Τρεπεκλής, καθώς και οι τρεις Δήμαρχοι της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, Στέφανος Πουλημένος, Γιώργος Μαχειμάρης και Γιάννης Καββαδίας, παρουσία στελεχών των αρμόδιων υπηρεσιών.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης έγινε εκτενής καταγραφή και αξιολόγηση των ζημιών, με έμφαση στα σημεία του οδικού δικτύου που απαιτούν άμεσες παρεμβάσεις, ώστε να αποκατασταθεί η ομαλή κυκλοφορία και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών.

Ο υφυπουργός ζήτησε από τους Δήμους και την Περιφέρεια να προχωρήσουν σε ιεράρχηση των αναγκών και να δρομολογήσουν τη διαδικασία υποβολής σχετικών αιτημάτων. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι έως τις 10 Μαρτίου, στη συνεδρίαση της ΚΕΚΑ, θα πρέπει να έχουν κατατεθεί πλήρως τεκμηριωμένες προτάσεις για τη χρηματοδότηση των έργων αποκατάστασης.

Όπως επισημάνθηκε, η εξέλιξη της κατάστασης παρακολουθείται στενά, ενώ βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, με στόχο την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών, τη διασφάλιση της λειτουργικότητας του οδικού δικτύου και τη θωράκιση των υποδομών της Κέρκυρας απέναντι σε μελλοντικά ακραία καιρικά φαινόμενα.