Οι συνδρομητές αυτών των δικτύων έχουν μείνει εκτός τηλεπικοινωνιακής πρόσβασης χωρίς να έχουν ειδοποιηθεί για τον χρόνο αποκατάστασης της βλάβης.

Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι συνδρομητές της Nova και της Vodafone σε περιοχές της επαρχίας, όπως η Τρίπολη, η Μεγαλόπολη, η Καλαμάτα και η Σπάρτη με τα κινητά και τα σταθερά τηλέφωνα να είναι εκτός λειτουργίας χωρίς την δυνατότητα πραγματοποίησης ή λήψης κλήσεων.

Πολίτες αναφέρουν στο διαδίκτυο ότι τα δίκτυα παραμένουν εκτός πρόσβασης εδώ και αρκετή ώρα γεγονός που δυσχεραίνει τόσο τις τηλεπικοινωνίες όσο και επιχειρήσεις που εξαρτώνται από συστήματα POS για πληρωμές καθώς ούτε αυτά είναι διαθέσιμα.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις για τα αίτια ή τον χρόνο αποκατάστασης, με την έκταση του προβλήματος να υποδηλώνει σοβαρή τεχνική βλάβη. Αναγνώστης του Dnews μας έστειλε και το σχετικό μήνυμα που έλαβε από την NOVA με την παραδοχή της βλάβης.

Παράλληλα σε ανακοίνωση από το κατάστημα NOVA της Μεγαλόπολης αναφέρεται ότι «αντιμετωπίζουμε σοβαρό προβλημα στην περιοχή της Μεγαλόπολης στην κινητή τηλεφωνία Η βλάβη εχει εντοπιστεί και τα συνεργεία είναι στο σημείο για αποκατάσταση! Εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης ειναι 2 με 3 ώρες! Λυπούμαστε πολύ για την αναστάτωση!»

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από αναγνώστες στην ευρύτερη περιοχή της Σπάρτης έχει διαπιστωθεί πρόβλημα και στις δύο κεραίες, πιθανόν λόγω των έντονων ανέμων που επικράτησαν στην περιοχή ενώ ακόμη δεν έχει υπάρξει ενημέρωση για το πότε θα αποκατασταθεί η βλάβη.