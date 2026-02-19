Η νέα ανάρτηση της Ελένης Μενεγάκη στο Instagram.

Η Ελένη Μενεγάκη, αν και έχει επιλέξει να απέχει τα τελευταία χρόνια από την μικρή οθόνη και την παρουσίαση, συνεχίζει να κρατά «ζωντανή» την επικοινωνίας της με το κοινό της μέσα των social media.

Η γνωστή παρουσιάστρια, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από την καθημερινότητάς της.

Έτσι και σήμερα, το απόγευμα της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου, επέλεξε να δημοσιεύσει μερικές παλαιότερες φωτογραφίες της με διαφορετικά looks, μαλλιά και βάψιμο.

Στην λεζάντα της δημοσίευσής της, έγραψε χαρακτηριστικά: «Δεν άλλαζα γνώμη , απλώς … δοκίμαζα όλες τις εκδοχές μου!». Ορισμένες μάλιστα από τις φωτογραφίες, φαίνεται να έχουν τραβηχτεί στα παρασκήνια του πλατό όπου και συμμετείχε πριν επιλέξει να απέχει από την τηλεόραση.

{https://www.instagram.com/p/DU8ShYniBgL/?hl=el&img_index=1}