Ο Τραμπ δεν έχει πάρει ακόμα την οριστική απόφαση για το Ιράν - «Αν δεν υπάρξει συμφωνία, θα γίνουν άσχημα πράγματα».

Ο αμερικανικός στρατός είναι έτοιμος να «χτυπήσει» το Ιράν ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο, αν και ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει πάρει ακόμα την οριστική απόφαση για το αν θα δώσει τέτοια εντολή, σύμφωνα με πηγές του CNN.

Ο Λευκός Οίκος έχει ενημερωθεί ότι ο στρατός θα μπορούσε να είναι έτοιμος για επίθεση έως το Σαββατοκύριακο, έπειτα από σημαντική συγκέντρωση αεροπορικών και ναυτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες ημέρες, αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

Όμως, μία από τις πηγές επεσήμανε πως ο Τραμπ κατ’ ιδίαν έχει επιχειρηματολογήσει τόσο υπέρ, όσο και κατά της στρατιωτικής δράσης και έχει ζητήσει τη γνώμη συμβούλων και συμμάχων για το τι είναι καλύτερο.

Κορυφαίοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι της Εθνικής Ασφάλειας συναντήθηκαν την Τετάρτη στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου, προκειμένου να συζητήσουν την κατάσταση στο Ιράν, ανέφερε άτομο με γνώση της συνάντησης. Επίσης, ο Τραμπ ενημερώθηκε από τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ για τις συνομιλίες που είχαν την Τρίτη με το Ιράν στη Γενεύη.

Δεν είναι σαφές αν ο Τραμπ θα πάρει την απόφαση έως το Σαββατοκύριακο. «Περνά πολύ χρόνο σκεπτόμενος το θέμα», ανέφερε η μία πηγή του CNN.

Παρόμοιες πληροφορίες δημοσίευσε πρώτο το CBS News, σύμφωνα με το οποίο υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της Εθνικής Ασφάλειας έχουν πει στον Τραμπ πως ο στρατός είναι έτοιμος για πιθανά πλήγματα στο Ιράν από το Σάββατο. Ωστόσο το χρονοδιάγραμμα όποιας ενέργειας είναι πιθανό να πάει μετά το Σαββατοκύριακο, ανέφεραν πηγές του CBS News που έχουν σχέση των σχετικών συζητήσεων.

Οι συζητήσεις είναι «ρευστές και σε εξέλιξη», καθώς ο Λευκός Οίκος «ζυγίζει» τους κινδύνους για κλιμάκωση, όπως και τις πολιτικές και στρατιωτικές συνέπειες της αυτοσυγκράτησης, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες.

Τραμπ: Αν δεν κάνουν συμφωνία, θα συμβούν άσχημα πράγματα

Πριν από λίγο, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε, ξανά, την Τεχεράνη ότι αν δεν κάνει συμφωνία με την Ουάσινγκτον, θα συμβούν «άσχημα πράγματα», αλλά δεν προχώρησε σε περαιτέρω διευκρινίσεις.

«Έχουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Τώρα πρέπει να έρθει και το Ιράν (...) Δεν μπορούν να συνεχίσουν να απειλούν τη σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής. Πρέπει να κάνουν συμφωνία. Αν δεν συμβεί, ας μην συμβεί. Αλλά θα γίνουν άσχημα πράγματα», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του κατά την έναρξη των διαδικασιών του «Συμβουλίου Ειρήνης» του, στην Ουάσινγκτον.

Για τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη, σημείωσε ότι έγιναν «καλές συνομιλίες». Ωστόσο, συμπλήρωσε ότι έχει αποδειχθεί πως «δεν είναι εύκολο να κάνεις ουσιαστική συμφωνία» με το Ιράν. Παράλληλα, ξεκαθάρισε: «Δεν μπορούν να έχουν πυρηνικά όπλα, πολύ απλά. Δεν μπορείς να έχεις ειρήνη στη Μέση Ανατολή, αν έχουν πυρηνικό όπλο».

Χθες, Τετάρτη, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, επεσήμανε πως το Ιράν αναμένεται να παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες για τη διαπραγματευτική θέση του μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες. Όμως, αρνήθηκε να απαντήσει αν ο Τραμπ δεν θα καταφύγει στη στρατιωτική δράση μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα.

Οι δυνάμεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

Οι ασαφείς δηλώσεις των Αμερικανών έχουν ενισχύσει τους φόβους για στρατιωτική σύγκρουση με το Ιράν, παρότι φαινομενικά η Ουάσινγκτον τρέφει ελπίδες για διπλωματική λύση.

Το «USS Gerald Ford» και η ομάδα κρούσης του- η πιο προηγμένη του οπλοστασίου των ΗΠΑ- θα μπορούσε να φτάσει στη Μέση Ανατολή αυτό το Σαββατοκύριακο. Δυνάμεις της αμερικανικής αεροπορίας που εδρεύουν στη Βρετανία, μεταξύ άλλων αεροσκάφη ανεφοδιασμού και μαχητικά, επανατοποθετούνται πιο κοντά στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με πηγές του CNN.

Το αμερικανικό δίκτυο δημοσίευσε χάρτη που αποτυπώνει τη συγκέντρωση των αμερικανικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή. Από τα μέσα Ιανουαρίου, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ μετακινούν αεροσκάφη και πλοία. Ανάμεσά τους ένα αναγνωριστικό αεροσκάφος RC-135V που μεταφέρθηκε στη βάση της Σούδας, σύμφωνα με το CNN. Επίσης, αεροσκάφη έχουν μεταφερθεί στις βάσεις των ΗΠΑ στην Ιορδανία, τη Σαουδική Αραβία, το Μπαχρέιν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Στη Μέση Ανατολή βρίσκονται ήδη το αεροπλανοφόρο «USS Abraham Lincoln» και η ομάδα κρούσης του- που περιλαμβάνει αντιτορπιλικά, πολεμικά αεροσκάφη, ελικόπτερα- και άλλα έξι πολεμικά πλοία.

Παράλληλα, προς τη Μέση Ανατολή κατευθύνεται το αντιτορπιλικό «USS Gerald Ford». Η ομάδα κρούσης του περιλαμβάνει τρία αντιτορπιλικά, τέσσερα αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα του ναυτικού.