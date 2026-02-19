«Παρακαλώ φύγετε αμέσως από το Ιράν και μην πηγαίνετε σ' αυτή τη χώρα υπό οποιεσδήποτε συνθήκες».

Οι Πολωνοί πολίτες, που βρίσκονται στο Ιράν, πρέπει να φύγουν αμέσως, δήλωσε σήμερα ο πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, προειδοποιώντας πως, λόγω της πιθανότητας να υπάρξει ένοπλη σύγκρουση, η απομάκρυνσή τους μπορεί να μην είναι πλέον δυνατή σε διάστημα ωρών.

Η σύγκρουση θα μπορούσε να ξεσπάσει μέσα σε «λίγες, δώδεκα ή αρκετές δεκάδες ώρες» και τότε «η εκκένωση ενδέχεται να μην είναι πλέον επιλογή», τόνισε.

«Παρακαλώ, λάβετε αυτό σοβαρά. Έχουμε κακές εμπειρίες στο παρελθόν με ανθρώπους που αγνόησαν προειδοποιήσεις. Γι’ αυτό θέλω να το τονίσω ξανά: φύγετε από το Ιράν αμέσως ή ακυρώστε τα ταξιδιωτικά σας σχέδια. Εάν ξεσπάσει θερμή σύγκρουση, κανείς δεν θα μπορεί να σας εγγυηθεί τρόπο διαφυγής», είπε σε συνέντευξη Τύπου, σύμφωνα με τον Guardian.

Νωρίτερα το Κρεμλίνο δήλωσε ότι βλέπει μια άνευ προηγουμένου κλιμάκωση της έντασης γύρω από το Ιράν, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες προωθούν στρατιωτικές δυνάμεις προς τη Μέση Ανατολή, και η Μόσχα κάλεσε τόσο την Τεχεράνη όσο και «άλλα μέρη» να επιδείξουν σύνεση και αυτοσυγκράτηση.

Το Κρεμλίνο διευκρίνισε ότι τα κοινά ναυτικά γυμνάσια του Ιράν και της Ρωσίας είχαν σχεδιασθεί πολύ πριν από τις τρέχουσες εντάσεις.