Ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου οδηγήθηκε στις φυλακές Τρικάλων, όπου θα κρατηθεί μέχρι τη δίκη.

Για πάνω από 4 ώρες απολογούνταν στον ανακριτή Τρικάλων ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου ΒΙΟΛΑΝΤΑ στα Τρίκαλα. Η απόφαση για προφυλάκισή του έρχεται μετά την έρευνα του κλιμακίου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, το οποίο εντόπισε σειρά παρατυπιών και σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του εργοστασίου. Αποτέλεσμα των παρατυπιών και των προβλημάτων ήταν 5 εργάτριες να χάσουν τη ζωή τους και άλλες 6 να τραυματιστούν σωματικά και ψυχικά.

Σωρεία παραλήψεων

Σύμφωνα με πληροφορίες η Πυροσβεστική στο πόρισμά της καταλήγει ότι τα προβλήματα στη λειτουργία του εργοστασίου, (στο οποίο η γραμμή παραγωγής ήταν 24ωρη), ήταν τόσο μεγάλα, που ακόμη και εάν υπήρχαν ανιχνευτές διαρροής εντός του κτιρίου αυτοί δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν διότι δεν υπήρχε δυνατότητα να διακοπεί η παροχή αερίου.

Το δίκτυο υπόγειων σωληνώσεων ήταν φθαρμένο, ενώ παράλληλα με αυτό διέρχονταν καλωδιώσεις μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος και σωλήνας μεταφοράς νερού. Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω ήταν η έκρηξη που οδήγησε στο θάνατο 5 εργάτριες.

Αυτό, ωστόσο στην όλη υπόθεση που δεν ήταν αναμενόμενο, ούτε καν εύκολα αντιληπτό είναι η αντίδραση μερίδας εργαζομένων του εργοστασίου. Όποια θέση και αν κατείχαν στην εργασιακή βαθμίδα, όποια σχέση και αν είχαν με τον ιδιοκτήτη του εργοστασίου, μετά τον βίαιο θάνατο 5 εργατριών, οι οποίες αφήνουν πίσω τους παιδιά, συντρόφους, γονείς, τα χειροκροτήματα μοιάζουν περίεργες, ασύλληπτες πράξεις. Κάτι σαν ύβρη απέναντι στον θάνατο. Όχι γιατί θα μπορούσαν οι χειροκροτητές να είναι στη μοιραία βάρδια. Εξάλλου, οι άνθρωποι έχουμε την τάση να αποστρέφουμε το βλέμμα από ό,τι μπορεί να αποτελεί δυσάρεστη αντανάκλαση της ζωής μας. Αυτές οι αντιδράσεις με τα πανό και τα χειροκροτήματα απέναντι σε έναν άνθρωπο που έχει την ευθύνη της λειτουργίας ενός εργοστασίου και άρα την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του θα μπορούσαν να εκληφθούν ως απαξίωση της ανθρώπινης ζωής. Μοιάζουν με κάτι σαν ταξική εξαχρείωση.