Όλες οι αναφορές κάνουν λόγο για την ακαταλληλότητα της εν λόγω εκπαιδευτικού να βρίσκεται μέσα σε τάξη και να δουλεύει με τόσο μικρά παιδιά.

Ένα σοβαρό περιστατικό σε δημόσιο παιδικό σταθμό της Μυτιλήνης έρχεται στο φως, καθώς γονείς καταγγέλλουν τη συμπεριφορά μιας νηπιαγωγού, υποστηρίζοντας ότι παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας. Σύμφωνα με τους γονείς, η εκπαιδευτικός φωνάζει ανεξέλεγκτα σε παιδιά, γονείς και συναδέλφους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις φέρεται να παθαίνει κρίσεις και να «βλέπει φαντάσματα», δημιουργώντας κλίμα φόβου στην τάξη.

Περισσότερες από 30 καταγγελίες έχουν συγκεντρωθεί, περιγράφοντας καθημερινά περιστατικά όπου τα παιδιά φοβούνται και κλείνουν τα αυτιά τους, ενώ οι γονείς αναγκάζονται να κρατούν τα παιδιά τους στο σπίτι ή να τα παίρνουν στη δουλειά τους, προκειμένου να αποφύγουν την έκθεση στην ακατάλληλη συμπεριφορά.

Η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός τοποθετήθηκε φέτος στο Νηπιαγωγείο της πόλης με μεταφορά της οργανικής της στο συγκεκριμένο σχολείο σύμφωνα με το ρεπορτάζ από το stonisi.gr, ενώ η οργανική της θέση ήταν σε νηπιαγωγείο χωριού της Λέσβου, έως πέρυσι το καλοκαίρι. Υπηρετεί επί σειρά ετών στη δημόσια εκπαίδευση. Μάλιστα όπως σημειώνεται κατά το παρελθόν έχουν υπάρξει αναφορές και σε άλλες σχολικές μονάδες όπου είχε υπηρετήσει.

Για ένα διάστημα είχε μετακινηθεί και σε διοικητική υπηρεσία της Εκπαίδευσης Λέσβου, χωρίς ωστόσο να υπάρξει οριστική εξέλιξη που να οδηγεί σε απομάκρυνσή της. Το στοιχείο που περιπλέκει τη διαχείριση της υπόθεσης, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, είναι ότι δεν υπάρχει επίσημη ιατρική γνωμάτευση που να τεκμηριώνει ζήτημα υγείας. Χωρίς συγκεκριμένη τεκμηρίωση ή ολοκληρωμένη διαδικασία, ή απομάκρυνση μόνιμου δημόσιου λειτουργού δεν αποτελεί απλή διοικητική πράξη.

Τι καταγγέλλουν οι γονείς για την συμπεριφορά και τα ξεσπάσματα της εκπαιδευτικού

Μητέρα μαθητή περιέγραψε στο MEGA: «Το παιδί μου μου είπε: ‘μαμά, κλείνουμε τα αυτιά μας γιατί φωνάζει η κυρία’. Η κατάσταση έχει ξεκινήσει από τον Οκτώβριο, καταθέσαμε καταγγελία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση της νηπιαγωγού».

Πατέρας μαθητή τόνισε: «Η ίδια κατάσταση παρατηρείται από το 2021. Η συμπεριφορά της είναι απρόβλεπτη, τα παιδιά φοβούνται και δεν γίνεται σωστά μάθημα».

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου, Δημήτρης Βούλγαρης, δήλωσε ότι η διαδικασία για την απομάκρυνση εκπαιδευτικού λόγω ψυχικής αδυναμίας απαιτεί αυστηρή τεκμηρίωση και καταθέσεις περιστατικών, καθώς η ίδια η νηπιαγωγός δεν αναγνωρίζει το πρόβλημα και αρνείται να εμπλακεί σε οποιαδήποτε διαδικασία αξιολόγησης. Όπως ανέφερε, «η κίνηση για απομάκρυνση πρέπει να είναι άρτια στοιχειοθετημένη για να έχει αποτέλεσμα και να αποφευχθούν νομικές επιπλοκές». «Δεν μπορώ ως Διευθυντής Εκπαίδευσης να την απομακρύνω μόνο με μια προφορική καταγγελία.Η κίνηση που θα κάνω θα πρέπει να είναι άκρως στοιχειοθετημένη για να έχει και αποτέλεσμα. Διά της βίας δεν μπορώ να την πάω. Η γυναίκα φαίνεται ότι δεν αντιλαμβάνεται ότι έχει πρόβλημα. Δεν φωνάζει βοήθεια, δεν δέχεται καμία βοήθεια. Φεύγει, αρνείται».

Οι γονείς δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις νόμιμες ενέργειες, ζητώντας άμεση παρέμβαση από τις αρμόδιες εκπαιδευτικές και δημοτικές αρχές, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια και η ομαλή λειτουργία του παιδικού σταθμού.