Πότε και πόσο διαρκούν οι διακοπές του Πάσχα για τα παιδιά των βρεφονηπιακών σταθμών, όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς.

Καθαρά Δευτέρα προ των πυλών καθώς την προσεχή Δευτέρα 23 του μήνα θα πετάξουμε χαρταετό και ξεκινήσουμε επίσημα την αντίστροφη μέτρηση για το Πάσχα 2026. Η 12η Απριλίου είναι η μέρα της Λαμπρής και η Σαρακοστή θα μας οδηγήσει στην δεύτερη σπουδαιότερη γιορτή της ορθοδοξίας, την Ανάσταση, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την άνοιξη.

Πότε κλείνουν και πότε ανοίγουν μετά τις διακοπές του Πάσχα οι βρεφονηπιακοί σταθμοί

Αν και οι μαθητές θα απολαύσουν βάσει πρωτοκόλλου 16 γεμάτες μέρες πασχαλινών διακοπών δεν ισχύει το ίδιο για τους λιλιπούτειους μαθητές των βρεφονηπιακών σταθμών δημοτικών και ιδιωτικών που έχουν άλλο πρόγραμμα πασχαλινής αργίας, Ειδικότερα, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος οι Παιδικοί/Βρεφονηπιακοί Σταθμοί ενόψει των εορτών του Πάσχα και σύμφωνα με τον Πρότυπο Κανονισμό λειτουργίας τους, θα παραμείνουν κλειστοί κατά το χρονικό διάστημα, από την Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου έως και την Παρασκευή 17 Απριλίου με την επάνοδό τους να είναι προγραμματισμένη την Δευτέρα 20 Απριλίου. Με άλλα λόγια είναι κοινή η επιστροφή όλων των μαθητών σε βρεφονηπιακούς και σχολεία αλλά υπάρχει διαφοροποίηση στην ημερομηνία αναστολής λειτουργίας.

Η ώρα για πασχαλινά έθιμα και εορταστικές κατασκευές

Δεδομένου ότι το Πάσχα φέτος «πέφτει» νωρίς σιγά σιγά μετά την Καθαρά Δευτέρα και παράλληλα με τις προετοιμασίες για την εθνική γιορτή της 25ης Μαρτίου, τα παιδιά των βρεφονηπιακών με σύμμαχό τους την δημιουργικότητα και την φαντασία θα αρχίσουν να καταπιάνονται με κατασκευές και έθιμα με αφετηρία το Πάσχα, τη μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης. Μέσα από βιωματικές δράσεις και κατασκευές, οι μικροί μαθητές καλούνται να γνωρίσουν τα παραδοσιακά έθιμα και να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με τα μηνύματα της αγάπης και της ελπίδας που φέρνει η Ανάσταση.