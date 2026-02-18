Γιορτή και σήμερα, 18 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026, η εκκλησία τιμά σήμερα, την μνήμη του Οσίου Αγαπητού και του Αγίου Λέοντα (Λέων), δύο προσώπων με βαθιά πνευματική παράδοση στην Ορθόδοξη Εκκλησία.

Σήμερα έχουν ονομαστική εορτή τα παρακάτω ονόματα:

Αγαπητός

Λέων / Λέοντας

Λεοντάριος

Λεοντάρης

Λεοντόκαρδος στα Φατσάδικα Κυθήρων

Όσιος Αγαπητός

Ο Όσιος Αγαπητός ήταν ένας ασκητής που αφιέρωσε τη ζωή του στην προσευχή, τη νηστεία και τη φιλανθρωπία.

Ξεχώριζε για την ταπεινότητα και την αγάπη του προς τους συνανθρώπους του, αποτελώντας παράδειγμα πίστης και αρετής για όλους τους Χριστιανούς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η μνήμη του γιορτάζεται για να ενισχύσει την αξία της αγάπης και της πνευματικής ζωής.

Άγιος Λέων

Ο Άγιος Λέων υπήρξε σοφός επίσκοπος, γνωστός για τη δικαιοσύνη, τη φιλανθρωπία και τη σοφία του.

Το έργο του και η προσφορά του στην Εκκλησία καθιέρωσαν τη μνήμη του στις 18 Φεβρουαρίου, ως παράδειγμα χριστιανικής αρετής και ηγεσίας.