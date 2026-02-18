Πρόκειται για μέλος της συμμορίας «Los Terribles del 17» του Περού που είχε καταστρέψει οικειοθελώς τα δακτυλικά του αποτυπώματα και χρησιμοποιούσε κλεμμένη ταυτότητα.

Συνελήφθη στην Ισπανία «ο άνδρας με τα χίλια ονόματα», ο οποίος καταζητείται στο Περού, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Πρόκειται για μέλος της περουβιανής συμμορίας «Los Terribles del 17» που εμπλέκεται σε βίαια εγκλήματα. Ο άνδρας συνελήφθη στη Μαδρίτη μετά από μήνες ερευνών, αναφέρει η ανακοίνωση της ισπανικής αστυνομίας, η οποία πρόσθεσε ότι ο συλληφθείς είχε καταστρέψει οικειοθελώς τα δακτυλικά του αποτυπώματα και χρησιμοποιούσε κλεμμένη ταυτότητα.

Το 2012, ο καταζητούμενος είχε αποδράσει μαζί με συγκρατούμενούς του από τη φυλακή υψίστης ασφαλείας της Τσαγιαπάλκα, στο νότιο Περού.

Συνελήφθη 12 χρόνια αργότερα, το 2024 και στην κατοχή του βρέθηκαν ένας εκρηκτικός μηχανισμός και πυρομαχικά, ενισχύοντας τις υποψίες για εμπλοκή του σε «συμβόλαια θανάτου» και απαγωγές για λύτρα. Κατάφερε όμως να διαφύγει ξανά καταφεύγοντας αυτή τη φορά στην Ισπανία.

Ο συλληφθείς βρίσκεται υπό κράτηση εν αναμονή της έκδοσής του στο Περού.

Το Περού αντιμετωπίζει ένα κύμα εγκληματικότητας καθώς οι συμμορίες ασκούν αυξανόμενο έλεγχο στις αστικές περιοχές.

