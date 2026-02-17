Το φως της δημοσιότητας είδαν φωτογραφίες στις οποίες απεικονίζεται ο Χρήστος Μαυρίκης κατά τη διάρκεια του χθεσινού περιστατικού στα Σπάτα.

Αναστάτωση προκάλεσε το βράδυ της Δευτέρας 16/2 ο Χρήστος Μαυρίκης, ο οποίος ταμπουρώθηκε στο σπίτι του ύστερα από περιστατικό πυροβολισμών στον αέρα στην περιοχή των Σπάτων.

Το MEGA εξασφάλισε φωτογραφία-ντοκουμέντο την στιγμή πριν τους πυροβολισμούς, απαθανατίζοντας τον Χρήστο Μαυρική με το όπλο στο δεξί του χέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες ο Μαυρίκης είχε έντονο διαπληκτισμό με οικογένεια αλλοδαπών σε διαμέρισμα ιδιοκτησίας του, ζητώντας την καταβολή του ενοικίου. Μπροστά στα έντρομα μάτια της οικογένειας και των ανήλικων παιδιών πυροβόλησε στον αέρα και στη συνέχεια κλείστηκε στο σπίτι του.

«Μου λέει θέλω ενοίκιο 600 ευρώ, οκ εγώ δεν του λέω δεν έχω πρόβλημα δώστε μου συμβόλαιο. Πήγε πάνω πήρε όπλο, και πυροβόλησε μπροστά στο παιδί», είπε το θύμα.

«Είχε πρόβλημα με το ενοίκιο, μας απείλησε. Αν δεν φύγετε τώρα θα σκοτώσω και τους τέσσερις» μας είπε «και ξαφνικά κατέβηκε κάτω με ένα όπλο στο χέρι του, πυροβολώντας στον αέρα δύο φορές. Τρομάξαμε μπήκαμε σπίτι και ειδοποιήσαμε την αστυνομία».

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και διαπραγματευτής και ύστερα από προσπάθειες 5 ωρών κατάφεραν να περάσουν χειροπέδες στον 75χρονο.

Σε έρευνα στο σπίτι εντοπίστηκαν πέντε όπλα κρότου, δύο αεροβόλα και μία ναυτική φωτοβολίδα.

Το πρωί ο Μαυρίκης οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα όπου του ασκήθηκε ποινική δίωξη για παράνομη οπλοκατοχή, άσκοπους πυροβολισμούς, παράνομη κατοχή πυρομαχικών, απείθεια, απειλή και παράνομη κατοχή ναυτικής φωτοβολίδας. Η δίκη του αναβλήθηκε για την Τετάρτη και μέχρι τότε το δικαστήριο έχει διατάξει την κράτησή του.