Την κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ προκάλεσαν οι πυροβολισμοί του Χρήστου Μαυρίκη στα Σπάτα.

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το βράδυ της Δευτέρας 16/2 στα Σπάτα, όταν ο Χρήστος Μαυρίκης και αφού πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα στη συνέχεια «ταμπουρώθηκε» στο σπίτι του και κρύφτηκε στον κήπο.

Στην οδό Ήμερου Πεύκου στα Σπάτα έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και διαπραγματευτής προκειμένου να τον πείσουν να παραδοθεί, ενώ αργά το βράδυ συνελήφθη.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι προηγήθηκε μια αντιδικία με αλλοδαπό και για αυτό πυροβόλησε στον αέρα.

Ο Χρήστος Μαυρίκης, κατά κόσμον «ο εθνικός κοριός», είχε καταδικαστεί εξαιτίας της εμπλοκής του στη μεγάλη υπόθεση τηλεφωνικών υποκλοπών στα τέλη της δεκαετίας του 1980.

Πρόκειται για τον «αρχικοριό» που είχε καταδικαστεί για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών μέσω των ΚΑΦΑΟ σταθερής τηλεφωνίας του ΟΤΕ την περίοδο του '89, ενώ είχε καταδικαστεί και για απόπειρα δωροδοκίας κατά της τέως προέδρου του Αρείου Πάγου Ιωάννας Κλάπα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Από τον Μάιο του 2025 είχε τεθεί σε κατ' οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι».