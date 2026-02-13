Το South Carolina State, το οποίο έχει περισσότερους από 3.000 φοιτητές, είναι ένα από τα δύο πανεπιστήμια στο Orangeburg της Νότιας Καρολίνας όπου φοιτούν κυρίως Αφροαμερικανοί.

Δύο άτομα σκοτώθηκαν και ένα ακόμη τραυματίστηκε από πυροβολισμούς το βράδυ της Πέμπτης σε κοιτώνα του πολιτειακού πανεπιστημίου της Νότια Καρολίνας, όπου φοιτούν κυρίως Αφροαμερικανοί.

Περίπου στις 21:15 (τοπική ώρα) υπήρξαν αναφορές για πυροβολισμούς σε δωμάτιο του κοιτώνα Hugine Suites, ανέφερε η διεύθυνση του πανεπιστημίου σε ανάρτηση στο Facebook, σημειώνοντας ότι στην πανεπιστημιούπολη επιβλήθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας, η οποία διήρκεσε πολλές ώρες.

«Οι αξιωματούχοι του πανεπιστημίου δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει την ταυτότητα των θυμάτων ή την κατάσταση του τραυματία», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το South Carolina State, το οποίο έχει περισσότερους από 3.000 φοιτητές, είναι ένα από τα δύο πανεπιστήμια στο Orangeburg της Νότιας Καρολίνας όπου φοιτούν κυρίως Αφροαμερικανοί. Το άλλο είναι το Claflin University.

Το πανεπιστήμιο ανακοίνωσε πως έχει ζητήσει από την State Law Enforcement Division να ερευνήσει το περιστατικό και ότι έχουν ακυρωθεί τα μαθήματα σήμερα Παρασκευή.

Με πληροφορίες από Reuters