Η εταιρεία διερευνά τρόπους αποεπένδυσης από την επιχείρηση.

Η Stellantis NV επιδιώκει να αποχωρήσει από την κοινοπραξία μπαταριών στις ΗΠΑ με τη Samsung SDI Co. της Νότιας Κορέας, καθώς η αυτοκινητοβιομηχανία αποσύρει τις προσπάθειές της για την ανάπτυξη των ηλεκτρικών οχήματων και προσπαθεί να διατηρήσει την ρευστότητά της, μετά την ανακοίνωση απομειώσεων άνω των 22 δισεκατομμυρίων ευρώ την περασμένη εβδομάδα.

Διερευνά τρόπους αποεπένδυσης από την επιχείρηση, αλλά δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση και η κατάσταση θα μπορούσε να αλλάξει, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τις συζητήσεις και ζήτησαν να μην κατονομαστούν, σχολιάζοντας ευαίσθητα θέματα, αναφέρει το Bloomberg. Μια έξοδος θα μπορούσε να είναι δαπανηρή για την Stellantis και μια μακρά διαδικασία, ανέφεραν. Η Stellantis θα μπορούσε να πουλήσει το μερίδιό της σε τρίτο μέρος, είπε ένα από τα άτομα.

«Εξακολουθούμε να έχουμε συνεχείς συζητήσεις συνεργασίας με τη Samsung σχετικά με το μέλλον της κοινοπραξίας StarPlus Energy», ανέφερε η Stellantis σε ανακοίνωσή της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Stellantis, Antonio Filosa, εργάζεται για να περιορίσει τις ζημίες σε έργα ηλεκτρικών οχημάτων και μπαταριών, τα οποία ήταν καταδικασμένα να αποβούν ζημιογόνατα μετά τις κινήσεις του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που υπονομεύουν τα plug-in αυτοκίνητα. Την περασμένη εβδομάδα, η Stellantis δήλωσε ότι θα αποχωρήσει από μια ξεχωριστή κοινοπραξία με τον συνεργάτη της LG Energy Solution Ltd. στο Γουίνδσορ του Καναδά. Σε αυτήν τη συναλλαγή, η LG εξαγόρασε το μερίδιο της Stellantis για μόλις 100 δολάρια και η αυτοκινητοβιομηχανία εξακολουθεί να σχεδιάζει να αγοράσει μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων από το εργοστάσιο.

«Η έξοδος από την κοινοπραξία LG στον Καναδά ήταν μια έκπληξη και μας αφήνει να αναρωτιόμαστε ποιο είναι το μέλλον της κοινοπραξίας στην Ιντιάνα με την Samsung SDI», έγραψε ο αναλυτής της HSBC, Michael Tyndall.

Στην Ευρώπη, η κοινοπραξία μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων Automotive Cells Co., η οποία υποστηρίζεται από την Stellantis, επιβεβαίωσε το Σάββατο ότι θα σταματήσει τα σχέδια κατασκευής εργοστασίων μπαταριών στη Γερμανία και την Ιταλία και δήλωσε ότι διεξάγει συνομιλίες με τα συνδικάτα της γαλλικής της επιχείρησης σχετικά με πιθανά προσωρινά μέτρα ανεργίας, λόγω προβλημάτων αύξησης της παραγωγής μπαταριών.

Η απόφαση του Antonio Filosa για την απόσυρση από την ηλεκτροκίνηση σημαίνει ότι η Stellantis θα χρειαστεί λιγότερα εργοστάσια μπαταριών στις ΗΠΑ και την Ευρώπη από ό,τι αναμενόταν αρχικά, ανέφερε το Bloomberg νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Οι Stellantis, General Motors Co., Ford Motor Co. και οι συνεργάτες τους επανεκτιμούν δισεκατομμύρια δολάρια σε επενδύσεις σε μπαταρίες που πραγματοποιήθηκαν κατά την εποχή του Μπάιντεν, αφότου η ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα δεν υλοποιήθηκε τόσο γρήγορα όσο αναμενόταν και ο Τραμπ ανέτρεψε τις φιλικές προς τα ηλεκτρικά οχήματα πολιτικές του προκατόχου του. Οι εταιρείες επιδιώκουν να μεταφέρουν την παραγωγή από μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων σε κυψέλες για χρήση στο δίκτυο και στα κέντρα δεδομένων, οι οποίες έχουν αυξημένη ζήτηση.

Η Stellantis και η Samsung σχημάτισαν την κοινοπραξία τους στην Ιντιάνα το 2021. Υποσχέθηκαν να επενδύσουν 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια και να δημιουργήσουν 1.400 νέες θέσεις εργασίας στην πόλη Κοκόμο, η οποία ήδη φιλοξενεί τα εργοστάσια κινητήρων και κιβωτίων ταχυτήτων της Stellantis. Το μοναδικό εργοστάσιο μπαταριών της Samsung στις ΗΠΑ, ξεκίνησε την παραγωγή το 2024 και έχει ήδη στραφεί στην κατασκευή ορισμένων κυψελών για αποθήκευση ενέργειας. Η Samsung έχει πρόσφατα εξασφαλίσει αρκετούς νέους πελάτες για να αγοράσουν σταθερές κυψέλες αποθήκευσης, ανέφερε ένα από τα άτομα.