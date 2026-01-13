Το νέο έμβλημα θα εφαρμοστεί αρχικά στα ηλεκτρικά (EV) και υβριδικά (HEV) μοντέλα νέας γενιάς που θα παρουσιαστούν από το 2027 και μετά.

Η Honda ανακοίνωσε την υιοθέτηση ενός νέου, ανανεωμένου σήματος «H», το οποίο θα αποτελεί στο εξής το διακριτικό σύμβολο του κλάδου αυτοκινήτων της εταιρείας, σηματοδοτώντας τη μετάβασή της στην εποχή της ηλεκτροκίνησης.

Η εφαρμογή του νέου σήματος θα ξεκινήσει από τα ηλεκτρικά (EV) και υβριδικά (HEV) μοντέλα νέας γενιάς που θα παρουσιαστούν από το 2027 και μετά. Παράλληλα, θα υιοθετηθεί σταδιακά σε ολόκληρη τη γκάμα αυτοκινήτων της Honda, καθώς και σε συναφείς δραστηριότητες, όπως τα σημεία πώλησης, οι επικοινωνιακές ενέργειες και ο μηχανοκίνητος αθλητισμός.

Το νέο σήμα «H» εκφράζει τη δέσμευση της Honda να συνεχίσει να προσφέρει νέα αξία στους πελάτες της, δίνοντας έμφαση στην εξηλεκτρισμένη κινητικότητα και τις έξυπνες τεχνολογίες, σε μια περίοδο έντονων μετασχηματισμών για την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία.

Το σήμα «H» παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1963 και έχει εξελιχθεί σχεδιαστικά αρκετές φορές στο πέρασμα των δεκαετιών. Η πιο πρόσφατη εκδοχή του παρουσιάστηκε με αφορμή την έλευση των ηλεκτρικών οχημάτων νέας γενιάς της Honda, συμπεριλαμβανομένης της Honda 0 Series. Ο σύγχρονος σχεδιασμός του παραπέμπει σε δύο ανοιχτά χέρια και συμβολίζει τη φιλοσοφία της εταιρείας να διευρύνει τις δυνατότητες της κινητικότητας, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο.